NOS heeft groot nieuws voor voetbalfans over komende WK's

De NOS heeft de uitzendrechten voor het WK van 2026 en 2030 binnengehaald, meldt het op de eigen website. Het grootste voetbaltoernooi ter wereld blijft daarmee bij de publieke omroep.

De NOS is al tijden uitzender van de grote internationale toernooien: het Europees Kampioenschap en het Wereldkampioenschap voetbal. Die traditionele rol gaat dus niet veranderen. Over twee jaar zal de NOS live verslag doen van het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, terwijl het zelfde geldt voor het toernooi van vier jaar later. De kans is groot dat dat WK in Spanje, Portugal en Marokko wordt afgewerkt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp uitgesproken over duel Brobbey - Weghorst: 'Bij Ajax is die twijfel nu ook weg'

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, reageert verheugd op het grote nieuws. "Het WK voetbal voor mannen is een van de grootste sportevenementen ter wereld en heeft daardoor enorme journalistieke relevantie. Zeker wanneer het Nederlands elftal zich plaatst." De kwalificatiecampagne daarvoor zal in maart 2025 van start gaan. Die wedstrijden, net zoals Nations League-duels, zijn ook te volgen via de NOS.

Hoekman kijkt ook terug in de tijd. "In 2030 is het precies 100 jaar geleden dat het eerste WK plaatsvond." Dat toernooi vond plaats in Uruguay. "Daar zijn genoeg verhalen over te vertellen, zowel van binnen als buiten de stadions. Dat past ook heel goed bij de taak van de NOS."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén man ontsteekt na Nederland - Duitsland in woede op het veld

NOS-commentator Jeroen Elshoff ziet grote woede bij één man, meteen na Nederland - Duitsland.