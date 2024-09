Omgba tekent bij AA Gent: Voetbal International meldt transfersom

NAC Breda en AA Gent hebben de transfer van naar België allebei bevestigd. Volgens Voetbal International houdt NAC een bedrag van 1,25 miljoen euro over aan de transfer en is tevens een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

De transfer had veel voeten in de aarde. Omgba spande een arbitragezaak aan tegen NAC, waarin hij op een belangrijk punt in het gelijk werd gesteld. Het lichten van de optie tot verlenging in zijn contract (tot medio 2026) werd ongeldig verklaard. Daardoor liep het contract van de middenvelder plots nog maar tien maanden door.

Omgba beargumenteerde verder dat door de hele soap sprake was van een 'verstoorde arbeidsrelatie' tussen hemzelf en de club, waardoor hij ook pleitte voor het helemaal ontbinden van zijn contract. In dat geval had hij transfervrij op zoek gekund naar een nieuwe werkgever. Op dit punt werd het kamp-Omgba echter niet in het gelijk gesteld. Zodoende heeft Gent wel een transfersom moeten betalen.

Omgba bedankt NAC

Omgba spreekt de fans van NAC toe in een afscheidsboodschap op Instagram. "Laat ik vooropstellen dat dit niet het einde is waar ik op gehoopt had", schrijft hij. "Ondanks alle gebeurtenissen wil ik NAC bedanken en ben ik erg dankbaar voor de kans die ik heb gekregen in het profvoetbal. Er is veel geschreven en gespeculeerd door de media, waarbij verhalen zijn ontstaan die simpelweg niet waar zijn."

"Na alles wat er is gebeurd voelde ik mij genoodzaakt om actie te ondernemen en voor mijn carrière op te komen. Uit deze ervaring trek ik een les voor later", zegt Omgba, die verder ook de technische staf, zijn teamgenoten en de supporters van NAC bedankt. "Succes in de Eredivisie." Bij Gent heeft hij een contract voor vijf seizoenen getekend. Met die club speelt hij komend seizoen in de Conference League.

Tussen 2012 en 2020 genoot Omgba zijn jeugdopleiding bij Feyenoord. Via eerst NEC ging hij naar NAC Breda, waar hij begin 2023 een vaste basisspeler werd. Afgelopen seizoen bewees hij zijn waarde voor het team met 8 doelpunten en 7 assists in 32 wedstrijden.