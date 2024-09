Van Hooijdonk sneert aan begin van Studio Voetbal naar de NOS

Pierre van Hooijdonk is met tegenzin teruggetreden uit de raad van commissarissen van NAC Breda. De oud-aanvaller, die actief is als analist voor de NOS, kreeg van de omroep te horen dat het niet is toegestaan om een dergelijke functie te bekleden voor een club uit de voetballerij. De NOS wil belangenverstrengeling tegengaan.

Aan het begin van de uitzending van Studio Voetbal van zondagavond wordt Van Hooijdonk door presentator Jeroen Stekelenburg, die Sjoerd van Ramshorst vervangt tijdens diens vakantie, gevraagd naar de situatie. “Ik ben niet weg bij NAC. Ik ben adviseur in plaats van RvC-lid. Dus de NOS kan het morele vakje afvinken. Ja, zo voelt dat voor mij wel.”

Van Hooijdonk is van een formele naar een informele functie gegaan bij NAC. “Het formele moest eraf, daar heb ik aan voldaan. Wij zitten hier regelmatig aan tafel met een groepje. Ibi (Ibrahim Afellay, red.) werkt ook bij Feyenoord, Theo (Janssen, red.) werkt bij Vitesse, dat is in de Keuken Kampioen Divisie. Als ik dan bij NAC werk… Ja…”

Donderdag werd via BN De Stem bekend dat het vertrek van Van Hooijdonk als commissaris bij NAC eraan zat te komen. Van Hooijdonk treedt op last van de NOS terug, aangezien de omroep van mening is dat zijn werkzaamheden voor de club uit de Eredivisie de schijn van belangenverstrengeling kunnen opwekken. De afgelopen seizoenen was dit geen probleem, aangezien NAC Breda voornamelijk uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. De promotie heeft dit doen veranderen.

NAC begrijpt Van Hooijdonk

NAC liet al te weten het besluit Van Van Hooijdonk te betreuren, maar ook te begrijpen. "Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn gedane werkzaamheden, welke wij altijd op prijs hebben gesteld. Deze terugtreding betekent dat wij eind september, tijdens onze reeds geplande RvC-vergadering, de invulling van portefeuilles zullen herijken", zei voorzitter van de raad van commissarissen Henk van Koeveringe.

