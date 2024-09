Ongekend harde uithaal naar Johan Derksen: 'Wat een mongool, ongelooflijk om dat te zeggen'

Johan Derksen heeft opnieuw een veeg uit de pan gekregen van Gordon. De analist van Vandaag Inside wordt door de zanger een ‘mongool’ genoemd, naar aanleiding van uitspraken die Derksen in het verleden deed.

In de documentaire Dit Ben Ik: Gordon wordt een fragment getoond van oude uitspraken van Derksen. “Die man is ten einde raad. Dat is een patiënt en alles mislukt en dan heeft hij een programma waar hij goedkoop kan scoren over de ruggen van kinderen met het Downsyndroom en dan krijg je daar weer kritiek op en dan heeft hij het idee dat heel Nederland tegen hem is”, zei de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens wordt getoond hoe Gordon daarop reageert. “Johan Derksen heeft ook gezegd bij seizoen één van: ‘Als hij maar niet aan ze gaat zitten.’ Nou, dan raak je me zo recht in mijn ziel. Wat een mongool. Echt. Wat een ongelooflijk, ongelooflijk stuk vreten als je dat over iemand zegt.” Gordon wordt er vervolgens op gewezen dat hij scheldt met een woord dat personen met het syndroom van Down juist vaak te horen krijgen. “Ja, daar sta ik niet bij stil. Hahahaha. Oké, dat neem ik terug.”

LEES OOK: Derksen ziet groot probleem: 'De parasieten van het voetbal, zo partijdig als de tering'

Het fragment wordt door Gordon zelf op zijn Instagram-pagina getoond. De zanger zet er diverse lachende emoji’s bij. Gordon vertelde in februari al dat de opmerkingen die soms bij Vandaag Inside worden gemaakt over hem, pijn doen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen hoort schokkend verhaal: 'Die baas van Ajax komt er niet goed uit'

Johan Derksen licht de rol van Ajax-directeur Marijn Beuker uit, nadat hij een schokkend verhaal hoort van een ex-AZ'er.