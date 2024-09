Opstelling Manchester United: Ten Hag neemt beslissing over De Ligt

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor het uitduel met Southampton bekendgemaakt. De oefenmeester heeft ervoor gekozen om niet te slachtofferen na zijn zwakke optredens in de interlands tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland.

De Ligt was de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek. De centrumverdediger ging zowel tegen Bosnië en Herzegovina als tegen Duitsland de fout in bij een tegentreffer, waarna hij er flink van langs kreeg in de media. Ten Hag sprak desondanks zijn vertrouwen uit in zijn landgenoot en voegt daad bij woord door hem zaterdag een basisplaats te geven.

Wie wel zijn basisplek is verloren, is Casemiro. De Braziliaan zakte tijdens de 0-3 nederlaag tegen Liverpool door de ondergrens en moet dit bekopen met een plek op de bank. Christian Eriksen, die deze zomer veelvuldig werd gelinkt aan een terugkeer bij Ajax, vervangt hem. Ook Amad Diallo krijgt een basisplaats tegen Southampton. Hij vervangt Alejandro Garnacho.

🚨 Presenting your United squad for today’s lunchtime kick-off! 🍽️⚽️#MUFC || #SOUMUN — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2024

