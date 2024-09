Oud-Ajacied Kiki Musampa eerlijk over Robin van Persie na afstraffing met sc Heerenveen

Voormalig Ajax-speler Kiki Musampa, tegenwoordig assistent-trainer van Ajax Onder 19, vindt dat Robin van Persie goed naar zichzelf moet gaan kijken. De oefenmeester ging met zijn sc Heerenveen met liefst 9-1 onderuit bij AZ en bleef vasthouden aan zijn aanvallende spelopvatting.

Van Persie liet na afloop van de wedstrijd weten dat je ‘dit soort momenten moet ownen als een kerel. Daarnaast wil hij met Heerenveen op deze manier blijven spelen om de manier van spelen te verbeteren. Een interessante reactie van de oefenmeester, zo stelt Goedemorgen Eredivisie-presentator Milan van Dongen.

“Daar heeft hij absoluut gelijk in, maar ik zou als trainer eerst naar mijzelf kijken”, reageert Musampa in het ESPN-programma. “Van: dit is gebeurd en wat had ik anders kunnen of moeten doen of wanneer had ik moeten ingrijpen. Zijn woorden zijn absoluut correct, maar ik zou altijd eerst even naar mijzelf kijken. Naar wat ik beter had kunnen doen.”

Van Dongen geeft aan dat Van Persie ook nog zei dat hij trots is op de jongens. “Dat kan. Je weet niet wat er speelt en waar ze vandaan komen. Hoe ik de wedstrijd zag: ik denk dat als je iets doet en het lukt vervolgens niet, dan moet je wat anders doen. Het lijkt alsof opbouwen een doel op zich is geworden. Ik hoorde ook de aanvoerder (Luuk Brouwers, red.) zeggen: dit gaan we blijven doen. Dat klinkt een beetje als opleiden, als jeugdvoetbal. Dat je een bepaalde visie hebt en het koste wat het koste blijft doen, omdat je wil dat je jongens zo blijven spelen.”

Van Persie moet nadruk leggen op winnen van wedstrijden

Volgens Musampa draait het in de Eredivisie en in het trainersvak om de punten, en dus om het winnen van wedstrijden. “Daar zou veel meer de nadruk op moeten liggen”, beseft Musampa. “Zo van: lukt dit niet, dan moeten we onze huid duurder verkopen en wat anders gaan doen. Dat denk ik dan. Maar ja, als je aan je visie kan houden”, besluit de oud-voetballer.

