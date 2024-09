Oude bekende fluit openingsduel PSV in Champions League

Alejandro Hernández Hernández heeft dinsdagavond de leiding over de openingswedstrijd van PSV in de Champions League op bezoek bij Juventus, zo maakt de UEFA bekend op de website. De Spanjaard floot twee keer eerder een duel van de Eindhovenaren.

PSV opent dinsdagavond de Champions League-campagne op bezoek bij Juventus. Het duel in Turijn staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Hernández Hernández. Hij zal worden bijgestaan door José Naranjo en Diego Sánchez Rojo, terwijl José Luis Munuera vierde official is. De videoscheidsrechter is de eveneens Spaanse Carlos del Cerro Grande, die wordt geassisteerd door Cesar Soto Grado.

Hernández Hernández is geen onbekende van PSV. De Spanjaard floot twee keer eerder een Europees duel van de regerend landskampioen. In 2021 had hij de leiding over de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League in Eindhoven tegen Galatasaray (5-1 winst), terwijl ook het uitduel met Arsenal (1-0 verlies) in de groepsfase van de Europa League in 2022 door hem werd gefloten.

Hernández Hernández floot vaker Nederlandse teams

Naast PSV heeft Hernández Hernández ook wedstrijden van andere Nederlandse ploegen onder zijn leiding gehad. Zo floot hij twee keer een duel van het Nederlands elftal en moest hij van zowel Feyenoord als Ajax één keer een duel in goede banen leiden. Al deze wedstrijden resulteerden in overwinningen voor de Nederlandse teams.

