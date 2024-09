Perez ziet dat tegenstanders Ajax overschatten: ‘Hij werkt natuurlijk af als een kind’

Kenneth Perez is van mening dat er bij Ajax een gebrek aan creativiteit en individuele kwaliteit is. Tegenstanders moeten in de ogen van de ESPN-analist dan ook minder respect hebben voor de Amsterdammers, die volgens hem nogal overschat worden.

Presentator Milan van Dongen constateert dat voor Ajax tegen Go Ahead Eagles weer kommer en kwel was, na een goede midweekse 5-0 overwinning op Fortuna Sittard. "Het hangt er vanaf waar je de lat legt. Ik leg hem misschien iets lager dan de meesten”, aldus Perez in het programma Dit was het Weekend op ESPN. Ik leg hem niet zo hoog als de tegenstanders. De tegenstanders hoor ik altijd zeggen dat Ajax veel individuele kwaliteit heeft en dat daar niet tegenop te voetballen is.”

Perez vindt het ‘reuze meevallen’ met die individuele kwaliteit. “Ajax is meer een team geworden, in plaats van elftal met spelers die uit het niets een wedstrijd kunnen beslissen. Die hebben ze helemaal niet. Het enige wat ze gisteren op het veld hadden staan waren Godts en Traoré. Traoré werd in de rust gewisseld en Godts speelde een zeer ongelukkige wedstrijd”, aldus de analist.

Ajax heeft gebrek aan creativiteit

De oud-voetballer van onder meer PSV, Ajax en FC Twente vindt dat het de ploeg van trainer Francesco Farioli ontbeert aan creativiteit. “Verder is het allemaal een beetje gewoontjes, als ik heel eerlijk moet zijn. Op het middenveld komt er weinig tot geen creativiteit. Natuurlijk is Berghuis een creatievere speler als hij speelt op tien. Het is vooral een beetje naar elkaar toe spelen, maar niet zo zeer tegenstanders uitspelen. Godts, die een goed begin van zijn carrière had, dat is ook weer een tijdje geleden nu dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld.”

Fitz-Jim ‘werkt af als een kind’

Daarnaast haalt Perez ook nog middenvelder Kian Fitz-Jim aan. “Hij is een grappige speler. Hij speelt de bal ook naar de goede kleur, maar hij werkt natuurlijk af als een kind. Dit is niet iemand die de bal vanaf de zestien in de kruising schiet. Davy Klaassen doet dat wel. Hij is ook niet een creatieve speler, maar die maakt wel geweldige loopacties”, weet de Deense analist.

Tegenstanders moeten minder respect tonen richting Ajax

Perez benadrukt vervolgens nogmaals dat het qua individuele kwaliteit wel meevalt bij de recordkampioen. “Die hebben ze bijna niet, dus de tegenstanders moeten echt iets minder respect tonen. Ze praten nog steeds alsof Ajax nog steeds het Ajax van drie of vier jaar geleden is", besluit Perez.

