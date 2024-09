Verrassing in de maak bij Oranje? 'Op het WK, staat hij in de basis'

YouTuber Quintin Correia, beter bekend onder de naam Qucee, heeft veel vertrouwen in . De middenvelder en tevens aanvoerder van Feyenoord komt volgens de influencer in aanmerking voor een basisplaats bij Oranje op het WK in 2026, zo vertelt hij in een video-item van ESPN.

Hoewel Nederland zich nog moet plaatsen voor het WK van 2026, dat gehouden wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, weet Qucee nu al dat Timber van de partij is. De Feyenoord-fan denkt zelfs dat de middenvelder in de basis terechtkomt: “Timber is een geweldenaar. Alleen die blessures houden hem een beetje tegen, maar geloof me: op het WK, staat hij in de basis.”

De influencer kent geen twijfel. “Honderd procent. Als hij fit is”, zegt Qucee. Timber heeft in het voetbalspel EA FC 25 een lagere beoordeling dan collega-middenvelders Jerdy Schouten (81) en Jordan Henderson (80). De Feyenoorder moet het doen met een ‘rating’ van 79. “Dat is toch ongelooflijk?”, reageert de YouTuber stellig.

Timber in het Nederlands elftal

Wil Timber over twee jaar als basisspeler op het WK staan met het Nederlands elftal, lijkt er nog het een en ander te moeten gebeuren. De Feyenoorder speelde tot dusverre slechts drie interlands en moet in gedachten houden dat de concurrentie moordend is op het middenveld. Onder meer Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Joey Veerman en Mats Wieffer kloppen allemaal op de deur van Ronald Koeman. Afgelopen interlandperiode kwam Timber in beide duels in actie. Tegen Duitsland speelde hij één helft, terwijl hij tegen Bosnië en Herzegovina slechts acht minuten mocht opdraven.

Nieuwe aanvoerder Feyenoord

Door het vertrek van Lutsharel Geertruida werd Timber vorige week uitgeroepen tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord, dat ruim zeven miljoen euro neertelde voor zijn komst. Timber kwam tijdens zijn eerste seizoen tot 31 wedstrijden, goed voor drie doelpunten en evenveel assists. Hij veroverde meteen de landstitel, maar vorig seizoen nam hij zijn ploeg pas écht bij de hand. Timber was niet uit de basiself van Arne Slot weg te denken. Met acht doelpunten en tien assists in 44 wedstrijden in alle competities had de geboren Utrechter een belangrijk aandeel in de tweede plaats, de bijbehorende kwalificatie voor de Champions League én de eindzege van de KNVB Beker.

