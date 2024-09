Van der Vaart tegen Wytse van der Goot: ‘Jij lacht mij uit, ik zie jou cynisch kijken’

Rafael van der Vaart maakte als profvoetballer vooral furore als middenvelder, maar de oud-international was naar eigen zeggen ook een verdienstelijke keeper. Dat beweert hij maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.

Presentator Wytse van der Goot stipt in het televisieprogramma aan dat Parma het uitduel met Napoli afgelopen weekend in de Serie A voltooide met een veldspeler in het doel. Doelman Zion Suzuki werd een kwartier voor tijd bij een 0-1 voorsprong met rood van het veld gestuurd, maar omdat Parma al uitgewisseld was moest verdediger Enrico Del Prato de wedstrijd volmaken als keeper. Die incasseerde in de blessuretijd twee doelpunten, waardoor Napoli toch nog met 2-1 zegevierde.

“Ik kon goed keepen”, zegt Van der Vaart, nadat tafelgenoot Frank de Boer opmerkt dat er vroeger ‘altijd wel wat gasten waren die het heerlijk vonden om te keepen’. Van der Goot lijkt Van der Vaart niet te geloven: “Kon jij goed keepen?”

“Ja”, reageert Van der Vaart. “Ik kon niet bij de lat, maar ik kon wel goed keepen. Je kon gewoon zien waar de speler ging schieten. Je wist waar de bal ging komen.” De oud-middenvelder heeft het idee dat hij niet wordt geloofd door Van der Goot: “Jij lacht mij weer uit, ik zie jou cynisch kijken”, zegt Van der Vaart tegen de presentator. “Ik kon echt goed keepen. Ik zie vaak ballen waarvan ik denk: die kon ik hebben.”

