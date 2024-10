Robert Maaskant voert serieus gesprek over terugkeer in voetballerij

Robert Maaskant is in gesprek met Excelsior Maassluis, zo meldt het Algemeen Dagblad. De oud-trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen is bij de club uit de Tweede Divisie in beeld om in een mentorrol aan de slag te gaan.

Excelsior Maassluis is alles behalve goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Na zeven wedstrijden staat de amateurclub op een laatste plaats in de Tweede Divisie. Afgelopen weekend werd er opnieuw verloren, ditmaal van Quick Boys. Tijd om in te grijpen, zo vinden de beleidsbepalers van Excelsior Maassluis. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de directie van de amateurclub Robert Maaskant in beeld om de club te komen ondersteunen.

Maaskant is niet in beeld om de huidige hoofdtrainer Steye Jacobs te komen vervangen. In een mentorrol moet de analist van ESPN en RTV Rijnmond zorgen voor een sportieve ommekeer. Alle betrokken partijen zijn daar met elkaar over in gesprek. Maaskant was in 2019 voor het laatst officieel actief binnen de voetballerij. Destijds was hij werkzaam als hoofdtrainer van VVV Venlo.

