Roda-speler Dzepar reageert op doodsbedreigingen: ‘Er hoeft maar één gek tussen te zitten…’

Roda JC-speler heeft bij ESPN gereageerd op de bedreigingen aan zijn adres. De middenvelder maakte vorige week de winnende goal in de derby tegen zijn oude club MVV en kreeg na zijn juichen de nodige doodsbedreigingen. Deze heeft hij zelf openbaar gemaakt.

In de negentigste minuut van de wedstrijd tussen Roda JC en MVV wist Dzepar de winnende te maken voor de ploeg uit Kerkrade, waarna hij werd bedreigd door fans van zijn oude club. Na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven (0-0) wordt de middenvelder bij ESPN gevraagd naar de situatie. “Het is de laatste keer dat ik het daarover ga hebben”, begint hij. “Ik maak die goal. Ik ben vorig seizoen zwaar geblesseerd geweest, twee keer geopereerd. Ik val in en dan maak ik zo’n goal in zo’n belangrijke wedstrijd. Voor mij was het persoonlijke euforie en blijdschap. Het juichen, alles kwam eruit.”

Na afloop van de wedstrijd kijkt Dzepar op zijn telefoon en ziet een hele hoop bedreigingen langskomen. “Ik wist niet wat ik zag. Het was voor mij onacceptabel”, legt de middenvelder uit waarom hij de berichten heeft gepubliceerd. “Om het signaal te geven dat dit niet kan.” De speler van Roda noemt vervolgens op waar de berichten over gingen. “Over mijn familie, over moorden. Er hoeft maar één gek tussen te zitten en je weet hoe het gaat. Ik dacht nu gewoon: ik ben er klaar mee. Ik ga het online gooien en dan komen er consequenties.”

Steun vanuit MVV

Vanuit MVV kwam er ook de nodige steun voor Dzepar. Zo sprak Bryan Smeets, speler van de Maastrichtenaren, maandag al schande van de actie van de fans van zijn club. Ook kreeg Dzepar een boeket opgestuurd van zijn oude club. “Daar ben ik dankbaar voor”, geeft de middenvelder aan. “Het is lief en aardig. Het had niet gehoeven. Een klein gebaar, dat is wel netjes.”

Orhan Džepar over de (doods)bedreigingen die hij kreeg na zijn goal tegen zijn oude club MVV:



"Over mijn familie, over moorden. Er hoeft maar één gek tussen te zitten. Je weet wel hoe het gaat." — ESPN NL (@ESPNnl) September 28, 2024

