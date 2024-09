Ronald Koeman hoeft niet te puzzelen bij Oranje: 'Hij is stukken beter geworden'

Henk Spaan is zeer te spreken over de ontwikkeling die doormaakt sinds zijn transfer van Ajax naar Arsenal. De verdediger kwam door een zware knieblessure tijdens zijn eerste seizoen in Engeland niet tot nauwelijks in actie, maar heeft inmiddels een basisplaats veroverd in de formatie van coach Mikel Arteta en maakte afgelopen zondag nog indruk in de stadsderby tegen Tottenham Hotspur. Dat zag ook Spaan.

Arsenal telde vorig jaar ruim dertig miljoen euro neer voor de komst van Timber, die in zijn eerste wedstrijden voor The Gunners meteen een goede indruk achterliet. Helaas voor Timber sloeg in de eerste competitiewedstrijd het noodlot toe. De verdediger liep een zware blessure op aan een knie en stond daardoor heel lang aan de kant. Timber maakte in de slotfase van het afgelopen seizoen zijn rentree, maar het was te laat om zich nog in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland te spelen.

Timber maakt veel indruk tegen Tottenham

Daardoor kon Timber zich volledig richten op zijn volwaardige rentree bij Arsenal. Die verloopt tot op heden erg succesvol. Timber had in de eerste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderes weliswaar geen basisplaats, maar verscheen in de daaropvolgende drie duels telkens aan de aftrap. De voormalige Ajacied blonk afgelopen zondag uit in de Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur. Spaan denkt dat het optreden van Timber bondscoach Ronald Koeman niet is ontgaan. “Koeman zag dit weekend de wederopstanding van De Ligt en Jurriën Timber in een Man of the Match-voorstelling, een prijs die Timber kreeg toebedeeld door Sports Illustrated. Van andere kranten kreeg hij een 8 en nergens lager dan een 7”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Timber behoorde gedurende zijn Ajax-periode al regelmatig tot de uitblinkers, maar Spaan ziet dat de multifunctionele verdediger zich uitstekend heeft ontwikkeld sinds zijn overgang naar Arsenal. “Hij is stukken beter geworden dan de enigszins flegmatieke voetballer die hij bij Ajax was, op een niveau waar je met flegma ver kunt komen. In de intense Premier League opent ingetogenheid het luik naar de ondergang. Timber schreeuwde het dan ook uit bij een geslaagde tackle, highfivend door de verdediging van Arsenal dansend”, zo zag Spaan. The Guardian sprak van een ‘stand out performance’ en volgens Spaan is daar niets aan gelogen. “Opvallend was dat de backfunctie vooral werd uitgeoefend door Martinelli die aan de buitenkant zijn back moest volgen, terwijl Timber de binnenkant van de centrale verdediging afschermde alsof hij nooit anders had gedaan”, zo klinkt het.

Timber de vervanger van Aké?

Koeman zal erg blij zijn met de ontwikkeling van Timber als linksback. Waar Timber in Amsterdam nog centrale verdediger was, posteert Arteta hem op de linksbackpositie. Dat deed Koeman ook in de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Timber was in die wedstrijden nog invaller, maar grote kans dat hij in oktober tegen Hongarije en opnieuw Duitsland wél een basisplaats heeft. Nathan Aké viel vorige week geblesseerd uit bij het Nederlands elftal en staat minstens een maand aan de kant. De volgende interlandperiode gaat normaal gesproken aan hem voorbij. Met Timber heeft Koeman een ideale vervanger in huis.

