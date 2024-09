Sparta-trainer Rijsdijk maakt eigen ploeg met grond gelijk na nederlaag tegen Go Ahead Eagles

Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk is niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg voor de dag is gekomen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2). Toch verbaast het de oefenmeester niet, want hij vond zijn selectie de hele week al matig trainen, zo onthult hij voor de camera van ESPN.

Sparta liep zondagmiddag tegen de eerste nederlaag van de competitie aan. De Rotterdammers speelden met name in de eerste helft erg zwak tegen Go Ahead Eagles, waardoor het halen van punten uiteindelijk een onmogelijke opgave bleek. Wanneer Rijsdijk na afloop voor de camera’s van ESPN de vraag krijgt of hij deze nederlaag zag aankomen na goede resultaten tegen Feyenoord en FC Twente, reageert hij instemmend.

“De afgelopen week hebben we, vind ik, heel matig getraind”, legt de oefenmeester uit, die stelt dat hij van tevoren al was gewaarschuwd. “Ik heb vandaag een apathisch, doods, futloos, zonder energie spelend Sparta gezien”, luidt de harde conclusie van Rijsdijk. “Dan kun je het over tactiek hebben, maar als je zo aan een wedstrijd begint, ga je geen wedstrijd winnen.”

Rijsdijk had wel elf keer willen wisselen

Vervolgens krijgt Rijsdijk de vraag of hij niet vooraf had kunnen ingrijpen, aangezien hij de nederlaag al zag aankomen, maar daar kan de trainer zich niet in vinden. “Op basis van de eerste helft hadden we elf man kunnen wisselen. Dat lukt niet met de spelregels, dus we hebben het bij drie gelaten”, stelt hij, waarna Rijsdijk aangeeft dat hij net zo goed drie anderen naar de kant had kunnen halen. “Het was gewoon heel ondermaats.”

