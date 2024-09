Sparta-trainer Rijsdijk begint scheldkanonnade als wisselmoment niet volgens plan gaat

Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk heeft zich in de slotfase van het duel met Willem II (1-2) volledig laten gaan. De bezoekers uit Rotterdam wilden in de blessuretijd een dubbele wissel toepassen, maar dat ging totaal niet volgens het plan van de oefenmeester.

In de zesde minuut van de blessuretijd in de wedstrijd tussen Willem II en Sparta waren het de bezoekers die bij een 1-2 voorsprong een dubbele wissel wilden doen. Verdediger Rick Meissen en aanvaller Camiel Neghli werden naar de kant gehaald door de Rotterdammers, maar dat is niet wat Rijsdijk voor ogen had.

Net voor het wisselmoment was Neghli met kramp op de grond gaan zitten, waarop de technische staf van Sparta besloot hem naar de kant te halen. Toen Rijsdijk vroeg wat de matchwinner kwam doen aan de kant, legde een staflid uit dat hij kramp had en eraf moest. “Nee joh, doe normaal, blijven staan”, wordt de mening van de Sparta-trainer opgepikt door de camera’s van ESPN.

Vervolgens begint Rijsdijk flink te schreeuwen. “Nee, jij gaat er niet af”, roept hij richting Neghli. “Mo (Mohamed Nassoh, red.) gaat eraf.” Uiteindelijk werd de wissel doorgevoerd en bleef Nassoh op het veld staan. “Hé, dit willen we helemaal niet man, godverdomme”, roept hij nog even heel hard richting de officials, waarna hij woest gaat zitten en nog heel hard ‘Jezus’ uitschreeuwt. Uiteindelijk hoefde Rijsdijk zich nergens zorgen om te maken, want Sparta won het duel uiteindelijk met 1-2.

