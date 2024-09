Bergwijn bedankt Ajax voor ‘droom die uitkwam’ na transfer naar Saoedi-Arabië

heeft op Instagram afscheid genomen van Ajax en de supporters. De aanvaller maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode de overstap van Amsterdam naar het Saoedische Al-Ittihad en is de hoofdstedelingen dankbaar voor zijn tijd bij de club.

“Vandaag neem ik afscheid van een club die altijd een speciale plaats in mijn hart zal hebben”, begint Bergwijn zijn afscheidsboodschap op Instagram. “Voor mij was het een droom die uitkwam om voor Ajax te spelen en het rood en witte tenue te dragen.” De aanvaller is de fans enorm dankbaar voor hun support gedurende de afgelopen jaren. “Jullie passie heeft me altijd aangemoedigd mijn best te doen, zowel op het veld als daarbuiten.”

“Ik wil ook iedereen binnen de club bedanken. Mijn teamgenoten, trainers, de medische staf en al het andere personeel”, gaat de buitenspeler verder. “Jullie hebben me altijd gesteund en hielpen me te groeien als speler en als persoon. Ik zal Ajax altijd in mijn hart dragen en wens iedereen het beste voor de toekomst.”

Ajax gaat akkoord met miljoenenverlies

Bergwijn maakte maandagavond vlak voor het sluiten van de markt de overstap van Ajax naar Al-Ittihad. Doordat de onderhandelingen moeizaam verliepen, besloot technisch directeur Alex Kroes uiteindelijk akkoord te gaan met een vast bedrag van 21 miljoen euro. De Amsterdammers maken geen melding van bonussen. In de zomer van 2022 betaalde Ajax nog 31,25 miljoen euro aan Tottenham Hotspur om de buitenspeler naar Nederland te halen.

De bij Ajax vertrokken Steven Bergwijn krijgt geen warm welkom in Saudi-Arabië.