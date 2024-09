Strafschop helpt FC Twente aan zwaarbevochten overwinning op NAC Breda

FC Twente heeft in een stroperige wedstrijd tegen NAC een 1-0 overwinning behaald. Na de zware Europese wedstrijd tegen Manchester United kon FC Twente tegen de promovendus niet dezelfde energie brengen en hadden de Tukkers een penalty van Ricky van Wolfswinkel nodig om de winst binnen te slepen.

FC Twente beleefde een geweldige week. Op Old Trafford wisten de Tukkers onder begeleiding van een grote schare enthousiaste supporters gelijk te spelen tegen Manchester United. Sommige fans van tegenstander NAC beleefden op weg naar de Grolsch Veste een minder moment. Wegens misdragingen in de wedstrijd tegen Feyenoord waren buscombi’s verplicht, maar een van de bussen kwam vijf minuten na vertrek met pech stil te staan.

Artikel gaat verder onder video

Zij waren echter ruim op tijd aanwezig om te zien hoe Terence Kongolo zijn debuut maakte voor de parel van het Zuiden. De eens zo beloftevolle speler maakte deel uit van een vijfmansdefensie en een ploeg die soms ver vooruit verdedigde, waarmee oefenmeester Carl Hoefkens duidelijk een andere spelopvatting hanteerde dan in de wedstrijd in Rotterdam-Zuid. Hiermee werd Twente in de eerste fase van de wedstrijd effectief bestreden. De Tukkers kenden de nodige moeite in de opbouw en kwamen door de stevige mandekking van de bezoekers niet altijd in de duels. De ploeg van Joseph Oosting leek echter ook nog enige scherpte te missen na het duel op woensdagavond: de bal werd meermaals onnodig ingeleverd en het tempo lag te laag om de opponent te verrassen.

Ook Seydallah Ltaief, die nog verse benen had, kon het verschil niet brengen. De Tunesiër werd meermaals in de ruimte aangespeeld, maar sprong te onzorgvuldig met de bal om. De eerste keer dat hij de bal wel bij een medespeler in het strafschopgebied kreeg, leidde dat gelijk tot een kans voor Michel Vlap, die de bal in twee instanties over werkte. Vervolgens dook Sem Steijn tweemaal gevaarlijk op in de doelmond en kwam Bas Kuipers een teenlengte te kort om een scherpe voorzet binnen te werken: zodoende kreeg de thuisploeg de bal niet tussen de palen. Ook in het restant van de eerste helft lukte dit de Tukkers ondanks een paar dreigende momenten niet meer. Tegenstander NAC, dat maar mondjesmaat over de middenlijn kwam, noteerde zelfs geen enkel schot in het eerste bedrijf.

Kort na rust wist Kacper Kostorz namens de ploeg uit Breda de eerste poging te noteren na een korte draaibeweging. Het was zelfs de eerste doelpoging van het hele duel. Lars Unnerstall had er verrassend de nodige moeite mee, maar wist het schot wel te keren. Het was echter niet het startschot voor een spectaculair tweede bedrijf. Twente bleef dominant en kwam een handjevol keren in het strafschopgebied van de terugzakkende tegenstander, maar het spel van de Tukkers bleef te stroperig om de tegenstander te verrassen. Ondertussen werden de ruimtes voor NAC iets groter, maar de ploeg uit Breda wist hier nauwelijks van te profiteren. Zo hobbelde de wedstrijd voort, wachtend op een geniale ingeving van een van beide kanten.

Bijna kwam die van Mitchell van Bergen, maar de geschampte voorzet van de invaller werd door Boy Kemper van de lijn gehaald. Twente draaide vervolgens de duimschroeven aan en verdiende na een onhandige overtreding van Leo Greiml een strafschop. Van Wolfswinkel pakte het cadeautje met beide handen aan en schoot de penalty overtuigend binnen. Vervolgens wisselde NAC offensief, maar was het Twente dat in het laatste kwartier het dichtst bij een treffer was. Daniel Bielica wist zijn ploeg met meerdere reddingen nog in leven te houden, maar een gelijkmaker zat er voor de bezoekers niet meer in.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelsen lachen FC Twente uit na gelijkspel: 'Schaamteloos'

In Engeland wordt opgekeken van het gedrag van FC Twente na het laatste fluitsignaal tegen Manchester United.