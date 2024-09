Driessen begint na Feyenoord-zege opeens over Slot: 'Dat moet niet overdreven worden'

Valentijn Driessen is in de eerste weken van het seizoen regelmatig erg kritisch geweest op het werk van Feyenoord-trainer Brian Priske, maar de verslaggever van De Telegraaf is tevens van mening dat de opvolger van Arne Slot in De Kuip niet in een ‘gespreid bedje’ terecht is gekomen. Driessen ziet dat het gemis van een aantal sterkhouders zich doet voelen in Rotterdam-Zuid. Hij stelt bovendien dat de prestaties van Feyenoord onder Slot in Europa niet ‘overdreven’ moeten worden.

Priske zal zich bij zijn aanstelling als hoofdtrainer van Feyenoord ongetwijfeld hebben gerealiseerd dat hij voor een zware uitdaging kwam te staan. Onder Slot kroonde de club uit Rotterdam-Zuid zich niet enkel tot landskampioen, maar werden spelers ook aannemelijk beter en daarmee een stuk interessanter voor de Europese topcompetities. Priske zag afgelopen zomer onder meer Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida vertrekken, terwijl Yankuba Minteh na zijn uitleenperiode aan Feyenoord de overstap maakte van Newcastle United naar Brighton & Hove Albion.

“Het is al eerder gesteld dat Feyenoord kwalitatief een flinke jas heeft uitgedaan met het vertrek van Geertruida, Wieffer en Minteh”, zo schrijft Driessen in zijn column. De verslaggever is tevens van mening dat Priske niet is geholpen door Dennis te Kloese, naast technisch óók algemeen directeur in De Kuip. “Priske heeft geen aanwinsten mogen begroeten die ervoor zorgen dat Feyenoord op het niveau van Slot kan blijven presteren. Los van het feit dat Priske geen Slot is en het vooralsnog de vraag blijft of Te Kloese de juiste keus heeft gemaakt met de Deen. Mocht het niet werken met de nieuwe spelers en trainer, dan valt de directeur van Feyenoord daar als hoofdverantwoordelijke op af te rekenen door de rvc.”

Driessen plaatst Slot-periode in perspectief

Driessen vindt dat het nu nog te vroeg is om in te grijpen bij Feyenoord. “Zonder dat het enige garantie biedt voor nieuwe successen op korte of langere termijn is het niet erg om enkele zaken in perspectief te plaatsen. Ook de heiligverklaring van Slot”, zo klinkt het. En dat doet Driessen dan ook. Hij wijst in eerste instantie niet alleen op het vertrek van Geertruida, Wieffer en Minteh, maar ook op de blessures van Calvin Stengs en Quilindschy Hartman. “Op In-Beom Hwang na kan geen enkele aankoop direct overtuigen. Soms hebben ze tijd nodig. Wieffer kampte in zijn half jaar bij Feyenoord met blessures omdat de overgang van Eerste Divisie-club Excelsior te groot was. Pas na de winter brak hij door en kende een stormachtige ontwikkeling. Ook Santiago Giménez en Minteh moesten langer dan een half jaar acclimatiseren alvorens hun kwaliteiten aan de oppervlakte kwamen.”

De verrichtingen het Feyenoord van Slot in de Champions League ‘dienen ook niet overdreven te worden’, zo stelt Driessen. Feyenoord-trainer Priske beleefde afgelopen donderdag een belabberde start van de nieuwe campagne in het miljardenbal. Bayer Leverkusen was veel en veel te sterk. Maar volgens Driessen is het Feyenoord van Slot nooit een tegenstander van het niveau Bayer Leverkusen tegengekomen. “In de Champions League werd in de poulefase tweemaal verloren van Atlético Madrid, de nummer drie van Spanje. Tegen Lazio Roma (toen tweede in de Serie A) werd in De Kuip knap met 3-1 gewonnen, maar in Rome gingen Slot & co onderuit. Celtic werd thuis verslagen, maar in Glasgow ging het mis.” Driessen zag Feyenoord vervolgens ook in de tussenronde van de Europa League sneuvelen en wijst tevens op de verloren finale van de Conference League tegen AS Roma, ‘dat zesde was geëindigd in Italië’.

Driessen concludeert dan ook dat Priske na het vertrek van Slot ‘niet in een gespreid bedje terecht is gekomen’ bij Feyenoord. “Wat niet betekent dat de Deen nergens op valt af te rekenen. Nationaal moet hij minimaal om de tweede plaats meedoen. Die rit is nog lang. Maar wie van de huidige Feyenoord-formatie stunts verwacht tegen Manchester City, Bayern München of Benfica is niet realistisch”, zo besluit Driessen.

