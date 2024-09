Valentijn Driessen spreekt genadeloze verwachting van Steven Bergwijn uit

Valentijn Driessen denkt dat het met de sportieve loopbaan van wel gedaan is. De aanvaller maakte op de slotdag van de Nederlandse transfermarkt de overstap van Ajax naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal gooide de deur voor Bergwijn al dicht.

Koeman werd dinsdagmorgen op de persconferentie van Oranje gevraagd naar de transfer van Bergwijn. De vleugelspeler maakte nog wel onderdeel uit van de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland en behoorde ook tot de voorselectie voor de Nations League-duels met Bosnië & Herzegovina, maar hoefde zich maandag niet te melden in Zeist. In plaats daarvan was Bergwijn druk bezig zijn overgang naar Al-Ittihad af te ronden. Volgens Koeman is het duidelijk dat de aanvaller het financiële plaatje verkiest boven zijn sportieve ambities.

Driessen kan zich daar wel in vinden. “Als ik zijn bankrekening zie, dan denk ik dat het niet nodig is. Hij was bij Ajax al veruit de best verdienende speler en hij zal bij Tottenham Hotspur ook wel genoeg verdiend hebben. Sportief vind ik het al helemaal onbegrijpelijk”, zo zegt de verslaggever op de website van De Telegraaf. “Als hij zijn kinds-, kinds-, kinds-, kindskinderen een onbezorgde toekomst wil bezorgen, dan heeft hij een hele goede beslissing genomen door naar de zandbak te gaan. Maar ik denk dat de sportieve carrière - die eigenlijk al een beetje in het slop is geraakt sinds zijn terugkeer bij Ajax - wel einde verhaal is”, zo laat Driessen er geen misverstand over bestaan.

LEES OOK: Ajax krijgt serieus verwijt, niet lang na de transfer van Steven Bergwijn

Ajax betaalt recordbedrag voor Bergwijn

Bergwijn maakte in de zomer van 2022 de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De club uit Amsterdam telde een recordbedrag neer voor de komst van de aanvaller. Hij ging veelbelovend van start, maar slaagde er niet in zijn goede niveau vast te houden. Bergwijn kon desondanks geregeld rekenen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal, maar volgens Driessen kon je je bij de keren dat hij zich bij Oranje mocht melden al afvragen wat hij er deed.

