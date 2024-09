Driessen voorspelt grote toekomst voor Van Persie: ‘Kan zomaar de uitzondering zijn’

Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat Robin van Persie een grote toekomst tegemoet gaat, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De trainer van sc Heerenveen zag zijn ploeg met 9-1 onderuitgaan op bezoek bij AZ, maar bleef na afloop positief. Dat kan de journalist wel bekoren.

“Na afloop van het zware verlies maakte Van Persie voor de camera van ESPN een strijdvaardige indruk. Geen seconde viel iets van twijfel over zijn voetbalvisie te bespeuren”, stelt Driessen, die ziet dat de trainer van Heerenveen erg idealistisch is in zijn opvatting. “Dat brengt ook afbreukrisico met zich mee en daarom is het mooi om te zien dat hij zich het idealisme permitteert, ongeacht de gevolgen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spelers van sc Heerenveen met schaamrood op de kaken: ‘Dat je zo afgaat is verschrikkelijk’

Na de afstraffing in Alkmaar krijgt Van Persie een stortvloed aan kritiek over zich heen. “Hij zal geen krimp moeten geven. Om zijn proces te beschermen, moet hij als boegbeeld de klappen incasseren”, zo stelt de journalist. Hij ziet dat Van Persie nu alle lessen van zijn jaren aan de top moet gaan gebruiken om goed door deze lastige fase heen te komen.

LEES OOK: ESPN-analisten halen hard uit naar Van Persie: ‘We hebben het over betaald voetbal’

Van Persie kan grote toekomst hebben

“De toekomst zal uitwijzen of Van Persie het met zijn eigen ideeën redt als trainer-coach. Belangrijk zal daarbij zijn of beleidsbepalers pal voor hem en zijn voetbalvisie durven te blijven staan in roerige tijden. Dat zal moeten. Van Persie is geen meeloper”, luidt de conclusie van Driessen. “Hij bezit de persoonlijkheid om de uitzondering te durven zijn en de veilige weg van de massa te mijden.” De journalist hoopt Van Persie ook ooit op het allerhoogste niveau aan het werk te zien als trainer. “Want krijgt Van Persie ooit de kans om zijn filosofie in de praktijk te brengen met spelers die de kwaliteiten bezitten om zijn ideeën op topniveau in praktijk te brengen dan kan hij zomaar de uitzondering zijn en als voormalig topspeler een topcoach worden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie slaat een opvallende toon aan na de 9-1 nederlaag tegen AZ.