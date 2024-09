Van der Gijp en Derksen verschijnen na uitzending op parkeerplaats: 'Laten we heel eerlijk zijn'

Johan Derksen en René van der Gijp zijn na de uitzending van Vandaag Inside verschenen voor de camera van Shownieuws. De twee analisten lijken de strijdbijl te hebben begraven, al zegt Derksen nog steeds dat hij met tegenzin bij het programma zit.

“Ik vind het al lang niet leuk meer. Maar je tekent een contract en je hebt gewoon te verschijnen”, aldus Derksen, die daarna de vraag krijgt of hij morgen weer ‘lekker’ in de studio zit. “Nou, niet ‘lekker’’”, antwoordde hij. “Morgen ben ik weer hier, keurig op tijd. Met wat voor gevoel ik hier vanavond heb gezeten? Geen gevoel. Ik maak me er niet druk om.”

Van der Gijp lijkt het dossier te willen afsluiten. “Er verandert niks meer. Laat gaan. Laten we heel eerlijk zijn: we hebben een talkshow en alle andere talkshows willen maar één ding, dat is ons nadoen. Waar gaat het bij ons dan verkeerd? Dat vraag ik me af.”

Aan het begin van de uitzending van Vandaag Inside was het akkefietje al nabesproken. Derksen beklaagde opnieuw over de onderwerpen die de revue passeren bij Vandaag Inside. Hij wil meer diepgang in het programma en minder ‘lollige’ onderwerpen. Ook erkende Derksen dat hij, Van der Gijp en Wilfred Genee elkaar onderling niet zo goed aanvoelen.

VIDEO: Derksen en Van der Gijp blikken terug op clash over inhoud van Vandaag Inside

