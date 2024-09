Van der Gijp spreekt Derksen direct na reclameblok aan en wil nog één ding kwijt

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside. René van der Gijp zegt geen excuses meer te verlangen van Johan Derksen, nadat Derksen de talkshow maandagavond een ‘kutprogramma’ noemde. Wel wil Van der Gijp na het reclameblok nog één ding kwijt.

Direct na het reclameblok spreekt hij Derksen aan. “Ik zit tijdens de pauze te denken: de mensen die jou input geven, die zitten er zo naast. Die zitten er zó naast. Daar heb je echt geen weet van. Echt triest, treurig.” Presentator Wilfred Genee reageert: “Dat wilde je nog even kwijt. Goed.”

Aan het begin van de uitzending was het akkefietje al nabesproken. Derksen beklaagde opnieuw over de onderwerpen die de revue passeren bij Vandaag Inside. Hij wil meer diepgang in het programma en minder ‘lollige’ onderwerpen. Ook erkende Derksen dat hij, Van der Gijp en Wilfred Genee elkaar onderling niet zo goed aanvoelen.

“Naar mijn gevoel heb jij de neiging om er een Boulevard- en Shownieuws-achtig iets van te maken”, zei Derksen tegen presentator Wilfred Genee. “Jij neemt mij kwalijk dat ik meer een Op1-achtig programma wil maken. En ik neem René kwalijk dat hij, als het niet over voetbal over Gordon gaat, zich te vaak niet met een onderwerp bemoeit.”

Van der Gijp: 'Ik zit er voor voetbal'

Van der Gijp laat zich aan tafel vooral uit als het over voetbal gaat. “Wij hebben afgesproken dat wij dit programma zouden maken, maar dat de kapstok voetbal is”, zei de oud-aanvaller daar zelf over. “Je moet een kapstok hebben, anders lul je een eind weg. Nou, daar zit ik dan voor.”

Toch eiste Van der Gijp niet meer dat Derksen zijn woorden terugneemt, wat hij eerder op de dinsdag nog wel deed. “Excuses? Nee joh, helemaal niet. Ik heb nog nooit excuses gevraagd. Ik heb me ook nog nooit bemoeid met wie er naast me zit. Ik vind het prima. Ik kom alleen maar mensen tegen op straat die van dit programma genieten. Nou, perfect!”

VIDEO: Derksen en Van der Gijp blikken terug op clash over inhoud van Vandaag Inside

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.