Van Gangelen maakt opmerking over vrouw van Hans Kraay: ‘Dat had ze me niet verteld’

Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond op tegen Bosnië en Herzegovina voor de eerste groepswedstrijd van de Nations League en ESPN maakte voorafgaand aan de aftrap een voorbeschouwing met Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior. Na een fragment van enkele Oranje-supporters maakte Van Gangelen een grap over Sophie Nuijten, die vrouw van Kraay junior.

Tijdens de uitzending worden shots getoond waar te zien is dat het Nederlands elftal arriveert in Eindhoven. De ploeg van Ronald Koeman wordt onthaald door enkele fans van het Nederlands elftal, waarvan een vrouw in een opvallende outfit. De desbetreffende persoon neemt het Oranje-thema overduidelijk erg serieus. De vrouw draagt onder meer een hoofddeksel in de vorm van een kaaswiel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jan Joost van Gangelen begint voorbeschouwing van Oranje met negatief gevoel

“Hé, Sophie is er ook”, zegt Van Gangelen sarcastisch als de vrouw in beeld verschijnt. Kraay junior, die op dat moment zijn analyse onderbroken hoort worden, reageert direct. “Dat had ze mij helemaal niet verteld”, lacht de oud-voetballer.

Ronald Koeman maakte om 19.30 uur zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina bekend. In de eerste groepswedstrijd van de internationale voetbalcompetitie kiest de bondscoach voor onder meer Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch in zijn basisploeg. Bekijk hier de hele basiself van Oranje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.