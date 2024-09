Van Polen ziet iets opmerkelijks bij Nederlands elftal: ‘Ik vind het bizar hoe groot dat verschil kan zijn’

was tegen zowel Bosnië en Herzegovina als Duitsland een van de grote uitblinkers bij het Nederlands elftal. Analist vindt het ‘bizar’ hoe groot het verschil kan zijn, aangezien de middenvelder op het EK geen minuut speelde. Journalist en tafelgenoot Sjoerd Mossou vraagt zich daarentegen af wat de 22-jarige Gravenberch de afgelopen jaren heeft uitgespookt.

“Hij was natuurlijk geweldig en met die pass kunnen we de hele uitzending vullen Je kunt zeggen dat iedereen het verkeerd heeft gezien, dus ook zijn trainers. Je kunt ook zeggen: wat heeft hij de afgelopen twee jaar nou eigenlijk zitten doen”, aldus Mossou bij Voetbalpraat op ESPN. “Als je zo goed bent en je kunt dit laten zien na drie wedstrijden in de competitie door een soort frisse start. Dan is het eigenlijk ook wel jammer dat we dat in de jaren hiervoor zo weinig gezien hebben. Dat we dat eigenlijk hebben moeten missen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart zonder twijfel na Nederland - Duitsland: ‘Hij is de aller, aller, allerbeste’

“Die trainers zullen toch niet allemaal gek zijn geweest? Koeman heeft hem meegenomen naar het EK. Hij was er iedere dag bij, Joey Veerman lag eruit met die wissel. Er waren echt wel opties om hem te laten spelen, maar hij liet hem geen minuut spelen. Koeman is toch niet helemaal achterlijk.”

“Ik vind het bizar hoe groot dat verschil kan zijn", haakt Van Polen in. “Op het EK hadden we gewoon een probleem met middenvelders, echt een groot probleem: de een na de ander viel weg. Hoe kan het dan dat je geen minuut maakt en nu over twee wedstrijden bijna de beste man van het veld bent? Hoe kan dat nou?"

LEES OOK: Öztürk ziet Van der Vaart anderhalf jaar na bizarre uitspraak mogelijk alsnog gelijk krijgen

Belangrijke rol Arne Slot bij ontwikkeling Ryan Gravenberch

Bij Liverpool, waar Gravenberch onder contract staat, zwaait sinds dit seizoen Arne Slot de scepter. Van Polen denkt dan ook dat de komst van de Nederlandse oefenmeester bijdraagt aan de goede ontwikkeling van de talentvolle middenvelder. "Arne heeft mij nooit getraind. Hij heeft mij wel eens tips gegeven en hij zette je altijd aan het denken. Ik heb een paar jaar met hem gespeeld en daar was hij al een soort van trainer. Hij was altijd bezig met: hoe kan ik mensen raken. Dat zat hem in hele kleine dingetjes altijd."

LEES OOK: ESPN-analisten genieten van ‘voetbalerotiek’ bij Oranje: ‘Het mooiste moment van de avond’

"Arne was wel een luie voetballer, maar als het de hele week een beetje voortkabbelde, dan merkte hij dat en kwam hij wel eens naar me toe. Dan zei hij: zometeen bij het positiespel even gasgeven, een paar keer goed druk zetten en desnoods loop je er maar even eentje omver. Hij kon heel goed mensen raken en voor zich winnen. Ik ging meteen aan. Volgens mij raakt hij al zijn spelers en dat is wel de kunst als trainer. Om de hele groep voor je te winnen individueel, maar ook waar je als team naartoe wilt gaan", besluit Van Polen.

Bram van Polen over 'bizar groot verschil' bij Ryan Gravenberch:



"Hoe kan het dat je op het EK geen minuut maakt en nu de beste man op het veld bent?" 🔄#Voetbalpraat — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Joost van Gangelen slaat Ronald Koeman om de oren met oude uitspraak

Jan Joost van Gangelen sloeg Ronald Koeman voorafgaand aan het Nations League-duel met Duitsland om de oren.