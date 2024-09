Veerman eerlijk: ‘Op sommige momenten komen de frustraties los’

heeft er de afgelopen tijd wel even flink de pest in gehad dat hij afgelopen zomer geen transfer heeft kunnen maken. De middenvelder erkent dat er op de training bij PSV af en toe wel wat frustratie loskwam over het uitblijven van de gewenste stap.

"Ik heb even met de trainer gesproken afgelopen week”, aldus Veerman in gesprek met Hans Kraay Junior van ESPN. “Ik heb het hem ook uitgelegd dat het soms even een moeilijk moment is als je ergens op hoopt en dat dat niet lukt. Dat begreep hij ook. We hebben samen besloten dat de knop weer om is, dus dat is alleen maar goed."

LEES OOK: Veerman verklapt interesse van drie clubs: ‘Maar PSV is hoog in de boom gaan zitten’

Veerman verklapt dat dit niet het eerste gesprek tussen hem en Peter Bosz over het mislopen van een transfer. “Eigenlijk hebben twee weken geleden al gesproken, maar we hebben recent weer even gezeten. Wat hij dan tegen mij zegt? Dat hij van mij verwacht dat ik volle bak voor PSV geef. Dat is voor mij ook een normaal verhaal. Dus dat gaan we ook zeker doen. Hij begreep ook dat ik eventjes in de teleurstelling zat en dat dat op sommige momenten, tijdens de training enzo, tot uiting kwam. Dat heeft hij er even uit gehaald."

LEES OOK: Koeman teleurgesteld over uitblijven PSV-transfer: ‘Hij moet die broodnodige stap maken’

Kraay junior doet vervolgens de suggestie dat Veerman heeft ‘lopen lanterfanten op de training van PSV, maar dat is niet zo. “Nee, dat zou ik nooit doen. Alleen op sommige momenten komen de frustraties los en dat moet niet gebeuren, want dat is ook een slecht voorbeeld naar anderen”, besluit Veerman.

Veerman Speler van de Maand in de Eredivisie

Ondanks het uitblijven van de gewenste transfer bleef Veerman gewoon presteren voor PSV. In de eerste vier competitiewedstrijden was de 25-jarige Oranje-international goed voor vier assists en één treffer. Dit leverde hem dan ook de uitverkiezing van Speler van de Maand augustus in de Eredivisie op.

Joey Veerman over 'transferloze' zomer ❌



"Soms komen de frustraties los en dat moet niet gebeuren." — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2024

