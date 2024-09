Koeman teleurgesteld over uitblijven PSV-transfer: ‘Hij moet die broodnodige stap maken’

Ronald Koeman baalt ervan dat deze zomer geen transfer naar een Europese topcompetitie heeft kunnen maken. Volgens de bondscoach heeft de spelverdeler van PSV een transfer nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen.

“Joey is een speler die uitgedaagd moet worden”, begint de bondscoach op het persmoment voorafgaand aan de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. “Hij heeft het natuurlijk moeilijk gehad op het EK. Ik heb hem later een kans gegeven om zich terug te vechten, wat gebeurde. Maar hij heeft geen stap gemaakt, wat hij wilde.”

Koeman kan het dan ook wel vinden in de woorden van Veerman, die aangaf een uitdaging te missen in de Eredivisie. “Ik ben het eens met hem, wat hij zegt over een aantal wedstrijden. Dat het voor hem te makkelijk is. Spelers in de Premier League worden sterker omdat ze elke drie dagen volle bak moeten spelen. In Nederland is dat niet het geval”, beseft de bondscoach. “Dan zijn dit spelers die dusdanig goed aan de bal zijn, dat ze meer tijd krijgen. Voor hem zou het een broodnodige stap zijn, die hij moet maken. Anders denk ik dat we dit blijven zien.”

Veerman ontbreekt vanwege een blessure

Veerman is overigens niet van de partij in de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september). De middenvelder van PSV meldde zich af voor de komende interlandperiode omdat hij kampt met een blessure die hij heeft opgelopen in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Koeman riep Justin Kluivert op als vervanger voor Veerman.

