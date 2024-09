Veerman verklapt interesse van drie clubs: ‘Maar PSV is hoog in de boom gaan zitten’

stond afgelopen zomer wel degelijk in de belangstelling van enkele clubs. Vorige maand verscheen de PSV-middenvelder teleurgesteld voor de camera’s van ESPN en zei hij dat hij geen transfer zou maken. Toch speelde er dus wel het een en ander omtrent Veerman.

De middenvelder heeft niet het idee dat de wedstrijd tegen Oostenrijk, waarbij Veerman voor rust gewisseld werd door bondscoach Koeman, van invloed is geweest op de belangstelling. Wel erkent hij dat er andere factoren meespelen. “Het is hun goed recht, maar PSV is hoog in de boom gaan zitten”, begint hij zijn relaas tegenover Hans Kraay junior. “Dat heeft niet meegewerkt voor mij persoonlijk. Als je ziet: Jerdy (Schouten, red.) heeft een goed EK gespeeld en die speelt ook nog steeds bij PSV. Ik denk dus niet dat die ene wedstrijd er mee te maken had.”

Kraay junior weet te melden dat Olympique Marseille belangstelling had in de PSV-middenvelder, waarna Veerman meer interesse verklapt. “Er zijn nog twee clubs gekomen, maar allereerst ging PSV er sowieso niet mee akkoord. En ten tweede: hier speel je wel Champions League en je doet mee om het kampioenschap. Dat lever je niet zomaar in. Of Marseille een mooie tussenstap was geweest richting de Premier League? Oh, nee, want er was ook een club uit de Premier League met interesse, net als nog een andere club."

Een bod van Olympique Marseille van naar verluidt 25 miljoen euro werd van tafel geveegd door PSV, zo weet Kraay junior. “Uiteindelijk is het helemaal niet zo ver gekomen. Ik heb alleen gehoord dat ze interesse hadden en een bepaald bedrag wilden betalen, maar daar is het bij gebleven. Het is er niet toe gekomen dat ik er over na moest gaan denken”, blikt hij terug.

Premier League geen droom voor Veerman

De overstap naar de Premier League lonkte dus voor Veerman, maar het is niet de droomcompetitie van de 25-jarige PSV-middenvelder. “Premier League is niet per se een droom voor mij. Ik zou heel graag in Spanje of Italië willen spelen juist. Dat spreekt me altijd aan. Het leven daar vind ik ook belangrijk. Het is mooi om daar te voetballen hoor ik van allerlei jongens bij het Nederlands elftal”, besluit hij.

