Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz geeft teruggekeerde sterkhouders basisplaatsen

PSV moet zich zondagmiddag in Sittard herstellen van het debacle tegen Juventus (3-1) in de Champions League wanneer de ploeg van Peter Bosz op bezoek gaat bij Fortuna. Door de terugkeer van een aantal belangrijke spelers zal de oefenmeester zijn ploeg op drie plekken wijzigen, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Op doel keert Walter Benítez naar verwachting terug. De Argentijn was niet inzetbaar voor het duel met Juventus, omdat zijn vrouw op het punt stond te bevallen. Nu dat allemaal succesvol is verlopen, keert de sluitpost terug bij de wedstrijdselectie van PSV en mag hij zeer waarschijnlijk aan de aftrap verschijnen in Limburg. Daardoor zal Joël Drommel weer op de bank plaatsnemen.

Achterin is Mauro Júnior weer fit genoeg voor een basisplaats. De Braziliaan miste de eerste weken van het seizoen met een hamstringblessure, maar kon afgelopen dinsdag in Turijn weer minuten maken. Inmiddels lijkt de linkspoot weer fit genoeg om in de basis te beginnen. De verwachting is dan ook dat Bosz ervoor kiest Matteo Dams, die de voorbije duels als linksback speelde, uit zijn basiself te laten.

Wie ook weer minuten kon maken tijdens het Champions League-duel in Italië, was Noa Lang. De buitenspeler werd de voorbije twee wedstrijden in de Eredivisie buiten de selectie gelaten om hem rust te geven, maar is naar verwachting weer klaar voor een basisplaats. Door zijn terugkeer verhuist Malik Tillman waarschijnlijk naar het middenveld, wat ten koste zou gaan van Guus Til.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard

Branderhorst; Pinto, Van Ottele, Grujcic, Dijks; Rosier, Fosso, Halilovic, Bastien; Erceg, Dalhaus.

