Voormalig Ajacied over vertrek uit Amsterdam: ‘Heel makkelijke beslissing’

maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Olympique Marseille. De Argentijnse sluitpost was afgelopen seizoen tweede keuze achter Diant Ramaj en leek ook dit seizoen niet op een basisplaats te hoeven rekenen. Volgens de doelman was het een erg makkelijke keuze om naar Marseille te vertrekken.

Rulli maakte in januari 2023 de transfer van Villarreal naar Ajax. Waar de doelman in zijn eerste halfjaar steevast op een basisplaats kon rekenen, raakte hij begin vorig seizoen geblesseerd aan zijn schouder. Bij zijn terugkeer was hij zijn plek onder de lat verloren aan Ramaj, waarna de Argentijn deze zomer wilde vertrekken uit Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Het is mijn club, ik heb er elf jaar gespeeld’

“Het was een heel makkelijke beslissing”, geeft Rulli aan over zijn transfer in gesprek met L’Équipe. De doelman stond in seizoen 2019/20 al onder de lat bij Montpellier, dus was al bekend met de Franse competitie. Met name de manier waarop men in Marseille voor voetbal leeft, was voor Rulli belangrijk, aangezien hij dat als Argentijn ook zo doet. “Als ze bij Ajax verliezen, zijn ze drie uur verdrietig. Voor ons is het juist heel ernstig om te verliezen. Het duurt dagen om dat te verwerken”, legt hij uit.

LEES OOK: Ajacied blij voor concurrent: ‘Gunde hem zijn doelpunt’

De Zerbi belangrijk voor keuze Rulli

Een andere belangrijke factor in de transfer van Rulli, was het feit dat Roberto De Zerbi actief is als trainer bij Marseille. Toen de doelman na de Copa America werd gebeld door de Italiaanse oefenmeester, was hij snel enthousiast. “Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Als er een coach is met wie ik graag wil werken, is hij het wel.” De Argentijn liet aan Ajax weten te willen vertrekken, waarna zijn transfer ervan kwam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.