'Dát is de zwakke plek van Oranje, Van Gaal probeerde dat al te camoufleren'

Maarten Wijffels benoemt in de AD Voetbal podcast de zwakke plek van het Nederlands elftal, dat vanavond (dinsdag) aantreedt tegen Duitsland in het kader van de Nations League. De journalist noemt de verdedigende organisatie van het elftal van bondscoach Ronald Koeman 'gewoon slecht' en heeft wel een idee hoe Die Mannschaft het best bestreden zou kunnen worden.

Koeman lijkt ten opzichte van de 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina van afgelopen zaterdag maar één wijziging door te gaan voeren in zijn basiselftal. "Ergens wel logisch, zoveel momenten heb je niet. En je wil toch proberen iets van vastigheid te krijgen, met tests tegen een klein land, dat heb je nu gehad, en nu een topland", zegt Wijffels. Wat de journalist betreft is het vooral de vraag of Oranje tegen de Duitsers iets van controle op de wedstrijd kan krijgen.

"Het Nederlands elftal was zaterdag veel beter dan de tegenstander, had veel meer balbezit", stipt de journalist aan. "Maar zijn ze ook zover dat als de tegenstander evenveel of meer balbezit heeft, ze de wedstrijd ook onder controle kunnen houden?", vraagt Wijffels zich af. "Dan bespeel je eigenlijk meer de ruimtes, zo kun je óók controle hebben. José Mourinho doet niet anders in wedstrijden." Verdedigend moet het dan wel beter: "Je zag zelfs tegen Bosnië, van 3-1 voor kan het maar zo 3-3 worden. De verdedigende organisatie, of eigenlijk de organisatie als team, dat is de zwakke plek van het Nederlands elftal", stelt Wijffels.

"Dat was het onder Van Gaal, die heeft het proberen te camoufleren, en Koeman heeft dat op zijn manier ook proberen te doen", vervolgt de journalist, die ervoor pleit om de drie 'nummers tien' van Duitsland te bestrijden met zoneverdediging. "Florian Wirtz, Kai Havertz en Jamal Musiala, die zijn zóveel in beweging. Wat voor opties heb je nou om dat af te stoppen? In maart speelden ze in Duitsland (2-1 verlies, red.), toen was de conclusie dat het best wel lastig was om iets tegenover die positiewisselingen te stellen."

"De beste optie is wellicht om zoveel mogelijk in de zone te doen", denkt Wijffels dan ook. "Dus een rij van vier verdedigers en dan kort daarvoor de middenvelders", legt de journalist uit. "Als je de linies zo kort mogelijk op elkaar zet, dan blijft er weinig ruimte over om daartussen te voetballen voor die Duitsers." Toch moet Oranje vooral niet de illusie hebben de tegenstander op deze manier 90 minuten bij het doel weg te houden: "Daar zijn ze waarschijnlijk te goed voor. Het Nederlands elftal en verdedigende organisatie, dat is gewoon slecht, waardoor we tegen bijna elk land wel kansen of tegengoals weggeven", oordeelt Wijffels.

