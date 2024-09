Van Hanegem kijkt vol ongeloof naar Van Persie: ‘Wat een gelul allemaal’

Willem van Hanegem heeft zaterdagavond met grote verbazing geluisterd naar Robin van Persie. De trainer van sc Heerenveen ging met zijn ploeg met liefst 9-1 onderuit op bezoek bij AZ, maar gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij trots was op zijn spelers. Dat begrijpt De Kromme totaal niet.

“Robin van Persie zei het echt!”, begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad. Heerenveen had even daarvoor met 9-1 verloren bij AZ, de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis. “Maar hij zei na afloop dat hij trots was op de jongens”, maakt de oud-voetballer zijn verbazing kenbaar.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arsenal-fans genieten van fikse afstraffing voor ‘slang’ Robin van Persie

“Dat woord kun je dus ook de rest van het seizoen niet meer gebruiken”, gaat hij verder. “Want waar ben je als trainer dan straks nog precies trots op? Als je van een topclub wint? Trots na zo’n wedstrijd, het zal de tijd wel zijn”, verzucht Van Hanegem, die vindt dat een keer hard afgaan best kan. “Maar het is wel een beetje veredeld jeugdvoetbal als je met 5-1 achter staat en dan met de laatste lijn op de middenlijn gaat staan terwijl AZ over de snelheid van Ibrahim Sadiq beschikt. En dat alleen omdat je als team zo graag voor aanvallend voetbal wil staan.”

LEES OOK: Oud-Ajacied Kiki Musampa eerlijk over Robin van Persie na afstraffing met sc Heerenveen

Heerenveen speelde naïef

Volgens Van Hanegem is dat in de basis wel iets goeds, maar was het zaterdagavond vooral erg naïef. “Bij 5-1 is de wedstrijd gespeeld en moet je voorkomen dat je wordt afgeslacht. En dat deed Heerenveen totaal niet.” Volgens De Kromme is dat dan ook niet iets waar een trainer trots op moet zijn. “Wat een gelul allemaal. Het lijkt wel een kleuterklas.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie slaat een opvallende toon aan na de 9-1 nederlaag tegen AZ.