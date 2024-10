Lans gebroken voor weinig gebruikte Oranje-international: 'Hem zet je toch bijna als eerste op papier?'

Christian Willaert heeft een lans gebroken voor een basisplaats voor bij het Nederlands elftal. Volgens de journalist is het, gebaseerd op zijn recente prestaties, onbegrijpelijk dat de Spurs-verdediger geen absolute vaste waarde is bij Oranje.

De favoriete positie van Van de Ven is links centraal achterin. Het probleem? Daar staat de aanvoerder van Liverpool en Oranje al, Virgil van Dijk. Volgens Willaert moet de verdediger van Tottenham Hotspur echter wel een basisplek krijgen van Ronald Koeman, zo stelt hij bij Voetbalpraat op ESPN. "Stel, het Nederlands elftal zou nu twee jaar niet gespeeld hebben en je zou zeggen: 'wie hebben er hoe gepresteerd de afgelopen twee jaar in de grote competities?'. Dan zet je Van de Ven toch bijna als eerste op papier? Zo goed, het niveau wat hij gehaald heeft."

Presentator Vincent Schildkamp countert vervolgens: "De concurrentie is natuurlijk gewoon enorm achterin". Hoewel Willaert het daar niet mee oneens is, vind hij het argument van Schildkamp niet sterk genoeg. "De enige reden waarom hij niet al een halfjaar basisspeler centraal achterin is bij Oranje, is dat er een paar anderen staan die ook heel goed zijn en het heel goed gedaan hebben. Maar niet beter dan hij."

Volgens Willaert heeft Van de Ven enorm veel potentie. "Transferwaarde nu, wie is er meer dan honderd miljoen waard met een Nederlands paspoort? Misschien Frenkie de Jong en misschien Van de Ven. Verder niemand." Wanneer zijn tafelgenoten hun vraagtekens zetten bij de huidige marktwaarde van De Jong, vanwege zijn blessureverleden, legt Willaert zijn uitspraak uit. "Dan moet hij (De Jong, red.) eerst een jaar spelen inderdaad, maar wie dat ooit waard zou kunnen worden. Ik denk dat dat de enige twee zijn."

