‘Ajax aast op Zweeds toptalent, De Lang neemt contact op met club’

Ajax heeft het Zweedse toptalent Elias Pihlström op de korrel, zo weet Fotboll Direkt. Hoofdscout Kelvin de Lang zou zelfs al contact hebben opgenomen met Degerfors. De Amsterdammers hebben wel de nodige concurrentie voor de komst van de vleugelspeler.

Volgens het Zweedse medium wil Ajax zich versterken met de achttienjarige Pihlström. De linksbuiten, die uitkomt voor Degerfors op het tweede Zweedse niveau, staat in eigen land te boek als groot talent. Er zou dan ook een hoop belangstelling zijn voor de jongeling, die momenteel op een treffer en vier assist staat in 26 duels in alle competities.

Fotboll Direkt schrijft dat De Lang zich inmiddels in Zweden heeft gemeld om de interesse in Pihlström kenbaar te maken. Daarvoor hebben de Amsterdammers wel de nodige concurrentie. Ook Malmö FF, IK Sirius en Bologna zouden namelijk interesse hebben in de buitenspeler.

Pihlström wil nadenken over toekomst

Ook een verlenging bij Degerfors, waar de achttienjarige aanvaller nog een contract heeft tot eind 2026, zou in de lucht hangen. De vleugelspeler zou zijn club om tijd hebben gevraagd om na te denken over zijn toekomst. Mocht Pihlström naar Ajax komen, zullen de Amsterdammers een bedrag tussen twaalf en vijftien miljoen Zweedse kronen moeten betalen. Dat komt omgerekend neer op een transfersom tussen een en 1,3 miljoen euro.

