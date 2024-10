Nachtmerrie voor Ajax-speler: 'Hij heeft ons belazerd, ben hem nooit meer tegengekomen'

heeft tegenover De Telegraaf een uitgebreid verhaal gedeeld over zijn jeugd. De aanvaller van Ajax groeide op in Burkina Faso, waar hij in armoede leefde en op een gegeven moment zelfs op straat belandde.

Traoré werd in zijn geboorteplaats Bobo-Dioulasso opgevoed door zijn moeder, Minata. “Omdat mijn vader overleed toen ik een baby was. Het ging fout tijdens een operatie en helaas mocht hij maar 33 jaar oud worden”, begint de 29-jarige vleugelspeler. De vader van Traoré bouwde vlak voor zijn dood, een huisje samen met zijn broer, oftewel de oom van Bertrand Traoré.

Artikel gaat verder onder video

“Ik sliep op één kamer met mijn zus. Maar als we ruzie hadden, kroop ik bij mijn moeder in bed. Ik wisselde vaak van slaapkamer”, zegt de linkspoot, die vervolgens met een opvallende onthulling komt: “Enkele jaren nadat mijn vader overleed en terwijl wij nog rouwden om zijn dood, heeft mijn oom ons belazerd en kregen we een nieuwe mokerslag. Er ontstonden problemen met mijn moeder, maar dat is een lang verhaal”, begint hij.

LEES OOK: Ajax-fans klagen massaal over dezelfde speler: 'Hij is niveau-RKC, dit is Kroes wel aan te rekenen'

“Uiteindelijk bleek hij het totale huis te hebben verkocht. Dat kon, omdat de woning op mijn vaders en zijn naam stond en niet op naam van mijn moeder. In één keer stonden mijn moeder, zus en ik op straat. Sindsdien ben ik mijn oom nooit meer tegengekomen. En dat is voor hem maar goed ook. Dankzij een financiële bijdrage van mijn twee broers konden we een klein huis huren”, sluit Traoré af.

Traoré keerde in de zomerse transferperiode terug naar Ajax, waar hij eerder actief was voor Villarreal, Aston Villa, Istanbul Basaksehir, Olympique Lyon, Chelsea en Vitesse.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Waarom Ajax wel/niet werk moet maken van de terugkeer van Antony

De kansen en de risico's van een terugkeer van Antony bij Ajax.