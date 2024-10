Ajax-supporters keerden zich tegen jeugdproduct: 'Het was lastig, je krijgt het mee'

heeft een lastige tijd bij Ajax afgesloten. De middenvelder van Ajax was vorig seizoen regelmatig het mikpunt van kritiek bij de supporters van de Amsterdamse club, maar dat is nu anders. Taylor heeft geleerd van de kritiek die hij van dichtbij mee heeft gekregen: "Het was allemaal vrij nieuw".

In het moeizame seizoen van Ajax onder leiding van trainer Maurice Steijn en interim-trainer John van 't Schip was Taylor vaak het mikpunt van kritiek onder de eigen supporters. De middenvelder, die de jeugdopleiding van Ajax heeft doorlopen, werd zelfs uitgefloten door een deel van de supporters: "Je leert ervan door het mee te maken. Het was allemaal vrij nieuw", zegt de 22-jarige middenvelder in de podcast Het Sportpaleis.

Taylor vervolgt: "Het is ook lastig geweest, maar mijn drijfveer is wel altijd geweest om mezelf weer te laten zien. Je krijgt de kritiek wel mee, ook als je je ervoor wilt afsluiten. Het is bijna onmogelijk dat je het niet meekrijgt", geeft de middenvelder toe. Hij had een manier om hiermee om te gaan: "Ik zag iedere wedstrijd als een nieuwe kans. Daar ben ik vrij simpel in. Als ik een slechte wedstrijd speelde, dacht ik: we hebben zondag weer een wedstrijd."

De middenvelder heeft zich aardig hersteld. Waar de international van Jong Oranje vorig seizoen niet altijd zeker was van een basisplek, is dat dit seizoen anders. Francesco Farioli ziet in Taylor een basisspeler en geeft hem vertrouwen aan de linkerkant op het middenveld.

