Hans Kraay junior hoort scheldwoord bij Timber na Feyenoord – Ajax: ‘Dit knippen we eruit!’

baalt ontzettend van de verloren Klassieker tegen Ajax, zo geeft hij aan voor de camera’s van ESPN. De aanvoerder van Feyenoord zag zijn ploeg woensdagavond onderuit gaan tegen de Amsterdammers en moet op zijn woorden letten tijdens het interview na afloop.

“Vandaag ging de wedstrijd niet naar onze kant en ik denk dat we volledig naar onszelf moeten kijken. Het was niet goed genoeg. We waren te slordig en we maakten het onszelf moeilijk door 0-2 achter te komen, wat Ajax fijn vindt”, begint Timber. “Ajax hield het middenveld goed dicht in de as, waar wij een oplossing voor probeerden te vinden. Dat hebben we niet goed genoeg gedaan”, gaat de Feyenoord-aanvoerder verder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Taylor messcherp tegen Kraay junior: ‘Je moet een beetje beter opletten, Hans’

Timber zag dat zijn ploeg ‘hun niveau’ niet haalde. “Ik weet dat de verwachtingen hoog waren voor ons. We moeten nederig blijven en hier van leren, want het is natuurlijk… ik wil niet ‘kut’ zeggen, want dat is niet netjes op tv”, vervolgt de Feyenoord-captain. Hans Kraay junior is alert. “Dit knippen we eruit, joh.”

Ajax verraste woensdagavond door met 0-2 te winnen in De Kuip. De Amsterdammers stonden al vóór rust met 0-2 voor door doelpunten van Taylor en Jorrel Hato. Ajax had daarbij wél hulp van Timon Wellenreuther nodig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Mike Verweij vindt dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de interlandperiode een onhandige keuze heeft gemaakt.