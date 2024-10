Arne Slot bedolven onder de complimenten: ‘Hij vertelt het allemaal ontzettend goed’

Roy Keane en Jamie Carragher zijn onder de indruk van het werk dat Arne Slot verricht bij Liverpool. De Nederlander kent een uiterst goede start met The Reds en wist van de eerste dertien wedstrijden er liefst elf winnend af te sluiten. Keane looft de rust die de voormalig trainer van Feyenoord uitstraalt, terwijl Carragher ontzettend te spreken is over Liverpool in verdedigend opzicht.

Bij Sky Sports wordt de wedstrijd tussen Arsenal en Liverpool (2-2) nabesproken. Keane, die doorgaans een keiharde mening heeft, was voor zijn ongekend positief over Slot. “Hij vertelt het allemaal ontzettend goed”, vertelt de oud-speler van Manchester United in de studio van Sky Sports. “Zo kalm als hij overkomt, zo rustig als hij de boel analyseert, dat zie je terug in zijn ploeg en in hoe Liverpool tegen Arsenal speelde. Nooit in paniek, na rust bleef iedereen kalm en er was controle. Daardoor bleef Liverpool fier overeind.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot doet opvallende onthulling over scheldpartij waarvoor hij bestraft werd

Carragher, die ook aanwezig was in de studio van Sky Sports, vergelijkt de speelwijze van Slot bij Liverpool met die van Jürgen Klopp. “Ik zou niet zeggen dat ze beter zijn. Ik zou zeggen dat ze anders zijn. Verdedigend zijn ze zeker beter, als je kijkt naar de cijfers van dit seizoen", stelt het Liverpool-icoon. "Vanuit het oogpunt van Liverpool is de grote verandering dit seizoen defensief. "Ze lijken een solide eenheid. Ik denk dat ze dit seizoen in verdedigend opzicht de beste zijn van de Premier League. Dat is een groot verschil met wat we vorig seizoen zagen.”

LEES OOK: Jamie Carragher loopt plotseling op de camera af en heeft boodschap voor Arne Slot

Liverpool hield al zeven keer ‘de nul’

Liverpool staat momenteel op een tweede plaats in de Premier League met 22 punten, slechts één minder dan koploper Manchester City. In dertien officiële wedstrijden in alle competities (Premier League, Champions League en EFL Cup) kregen de mannen van Slot in zeven daarvan geen tegendoelpunt. Vorig seizoen hield Liverpool onder Klopp zestien keer ‘de nul’ in 58 wedstrijden.

"They've been the best defensively in the Premier League"



Are Liverpool getting better under Arne Slot? 👀 pic.twitter.com/E9GSpKk0O3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grijnzende Arne Slot is goudeerlijk: 'Als ik mijn eigen trainer was geweest...'

Liverpool-trainer Arne Slot had wel raad geweten met de speler Arne Slot.