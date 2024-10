‘Arne Slot wil Bundesliga-revelatie naar Liverpool halen’

Arne Slot wil proberen om Omar Marmoush naar Liverpool te halen. Dat meldt het Duitse Sky Sport. De 25-jarige aanvaller van Eintracht Frankfurt is meer dan uitstekend begonnen aan het Bundesliga-seizoen en was afgelopen zondag tweemaal trefzeker tegen Bayern München (3-3).

Marmoush is dit seizoen sowieso flink op schot voor Eintracht Frankfurt. De 32-voudig Egyptisch international was dit seizoen in negen wedstrijden in alle competities (Bundesliga, Europa League en DFB Pokal) al goed voor negen treffers. Daarnaast was hij nog zesmaal aangever namens Die Adler.

Afgelopen zomer ketste een transfer naar de Premier League nog af voor Marmoush. Zo zouden onder meer Nottingham Forest en Aston Villa de Egyptenaar op de korrel hebben gehad, weet het Duitse medium. Inmiddels is er met het Liverpool van Slot dus een nieuwe gegadigde voor de revelatie van dit Bundesliga-seizoen.

Marmoush kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van VfL Wolfsburg en is een schot in de roos gebleken. In vijftig officiële wedstrijden voor Eintracht Frankfurt was de spits, die ook op de beide flanken uit de voeten kan, goed voor 26 treffers en twaalf assists. Die Adler zien het dan ook niet zitten om afscheid te nemen van Marmoush. De Duitse club zou zelfs voornemens zijn om het contract van de Egyptenaar fors op te waarderen.

