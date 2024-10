Arno Vermeulen speelt met vuur in Studio Voetbal: 'Er gaan mensen nu heel boos worden'

Arno Vermeulen is van mening dat er ook in het Nederlandse voetbal genoeg oplossingen te bedenken zijn om de clubs en spelers te ontlasten. Volgens de verslaggever van de NOS is zelfs het aantal ploegen in de Eredivisie verminderen een optie.

De overvolle speelkalender voor vooral voetballers in de Europese topcompetities is dit seizoen onderwerp van gesprek. In Nederland valt dat nog mee, maar in de uitzending van Studio Voetbal wordt er alvast nagedacht over welke opties er zijn om clubs en spelers te ontlasten. “Je kunt natuurlijk een paar dingen bedenken. Je schiet er eigenlijk weinig mee op, want alles wat wij hier weghalen wordt dan wel weer internationaal ingevuld”, zo zegt Vermeulen, die desondanks een aantal opties op tafel gooit.

“We zijn met de play-offs al aan het minderen. Daar zou je mee kunnen stoppen”, zo klinkt het. In Nederland strijden na de reguliere competitie vier clubs om het laatste Europese ticket. Waar de halve finales in eerste instantie over twee wedstrijden werden afgewerkt, valt de beslissing inmiddels over één duel. De finale bestaat eveneens uit één wedstrijd. Volgens Vermeulen is het een optie om in de toekomst eventueel alleen nog de finale te spelen. “Met de beker zitten we altijd te rommelen wanneer de grote clubs instromen. Daar kun je ook nog een keer naar kijken. En je zou natuurlijk ook in Nederland op een gegeven moment wel ooit - en nu worden mensen heel boos - naar zestien clubs in de Eredivisie kunnen.”

Volgens Vermeulen spelen de tien onderste clubs in de Eredivisie ‘alleen om niet te degraderen’. Voldoende opties dus, als je Vermeulen zo hoort. Maar de verslaggever zelf weet ook dat het waarschijnlijk niet heel veel zal uithalen. “Het kán wel, maar je bereikt er niks mee. Als landen de competities gaan terugschroeven, dan zegt de FIFA: ah, prima. We hebben nog wel een toernooitje, dat kunnen we er nog wel even in frommelen”, zo besluit Vermeulen. De FIFA kwam vorig jaar nog met het nieuws dat in de zomer van 2025 het eerste WK voor clubs in nieuwe stijl wordt georganiseerd. Het deelnemersveld bestaat uit 32 teams verdeeld over acht groepen. De nummers één en twee gaan naar de achtste finales.

