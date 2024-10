Basisspeler van Oranje doet dramatische zaken: ‘Die conclusie kun je wel trekken, ik heb mijn twijfels’

stelde afgelopen vrijdag ernstig teleur als spits van het Nederlands elftal. De aanvalsleider kreeg van Ronald Koeman de voorkeur boven tegen Hongarije (1-1), maar kon zich alles behalve onderscheiden, zo stelt ook De Telegraaf-rapporteur Marcel Peeper.

Zirkzee kwam nauwelijks in het stuk voor tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije. Waar de spits vorig jaar furore maakte bij Bologna, beleeft hij nu een lastige fase. “De conclusie kun je wel trekken: Zirkzee is geen killer in de box. Ik heb mijn twijfels. Deze spits heeft zijn beste acties en goals gemaakt bij Bologna waar hij vaak de ruimte kreeg en waar ze tegen grote Italiaanse clubs niet op de helft van de tegenstander speelden”, begint Peeper.

“Bij Manchester United en Oranje speelt hij wel vaak op de helft van de tegenpartij en dan is het vol. Daar ligt niet zijn kracht. Ik vond hem mager spelen, ik heb hem te weinig gezien als hij er moest staan en hij moet zich nog steeds bewijzen in het Nederlands elftal”, beslist de voormalig international.

Zirkzee werd na rust vervangen voor Brobbey, die eveneens geen indruk wist te maken. “Gakpo leverde ook de bal op het hoofd van Brobbey en dat had natuurlijk een doelpunt moeten zijn. Maar koppen is niet de specialiteit van Brobbey…”, sluit Peeper af.

