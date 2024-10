Bosz moet mogelijk nóg een ervaren PSV'er missen tegen Sparta: 'Hij kreeg een knietje tegen Sporting'

PSV-trainer Peter Bosz geeft een dag voor het Eredivisieduel met Sparta Rotterdam meer duidelijkheid over de blessuregevallen in zijn selectie. Van én is al bekend dat zij niet in actie kunnen komen, achter de naam van staat nog een vraagteken.

Schouten ontbrak tot veler verrassing in de selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende interlandperiode, die eerder deze vrijdag bekend werd gemaakt. Al snel werd duidelijk dat de middenvelder een 'kleine' blessure heeft opgelopen en daarom niet in actie kan komen in de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland van volgende week. "Schouten mikt op een terugkeer bij AZ - PSV, op 19 oktober", meldt het Eindhovens Dagblad.

De absentie van de twee Oranje-internationals opent mogelijk de deuren voor Tygo Land, die ondanks het grote talent dat hem wordt toegedicht vooralsnog weinig speeltijd in de hoofdmacht heeft gekregen. Bosz legt uit hoe dat zit: "Wij hebben op die posities geweldige spelers. Hij komt alleen voor de zes en acht in actie en we hebben op die plaatsen spelers die daar constant spelen. Middenvelders laat je vaak negentig minuten staan", aldus de coach. Het zou ook een optie kunnen zijn om Olivier Boscagli door te schuiven naar het middenveld, waardoor zomeraanwinst Adamo Nagalo achterin een basisplaats zou kunnen krijgen. De Burkinees kwam tot nu toe niet verder dan korte invalbeurten tegen Juventus (3-1 verlies) en NEC (2-0 winst). "Het is een fijne jongen om mee te werken en zijn voetballende kwaliteiten zijn echt goed. Even was er een terugslagje door zijn schouder, maar dat is voorbij. Adamo kan links en rechts spelen", licht Bosz toe .

Karsdorp vraagteken voor PSV - Sparta

Achter de naam van rechtsback Rick Karsdorp staat nog een vraagteken voor het duel met de Rotterdammers. "Rick kreeg een knietje tegen Sporting en was vanmorgen al vroeg op de club om zich te laten behandelen. We gaan later vandaag bekijken of hij erbij kan zijn", verklaart de trainer. Couhaib Driouech, die in tegenstelling tot Karsdorp niet mocht invallen tegen de Portugezen, trainde vrijdag apart van de groep maar lijkt het duel met Sparta wél te gaan halen: "Dat is volgens mij niks spannends", aldus Bosz.

