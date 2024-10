Davy Klaassen houdt zich in: 'Ik ga niet te veel zeggen, anders komt de tuchtcommissie achter me aan'

vindt dat te weinig in bescherming wordt genomen door scheidsrechters. De middenvelder van Ajax neemt het op voor zijn ploeggenoot, na de 3-4 zege op Heracles Almelo.

“Hij wordt vandaag niet in bescherming genomen door de scheids. Ik vind dat hij te weinig meekrijgt”, zegt Klaassen op de persconferentie. “Tegenstanders gaan af en toe echt aan zijn shirt hangen. Dan zeggen ze: ‘Hij houdt ook vast.’ Maar ja… Ik ga er maar niet te veel over zeggen, want dan krijg ik die tuchtcommissie achter me aan”, verwijst hij lachend naar de (voorwaardelijke) schorsing die PSV-trainer Peter Bosz deze week kreeg opgelegd.

In de 35e minuut van de wedstrijd vocht Brobbey een duel uit met Damon Mirani, die de spits van Ajax vasthield aan de arm, zo vond Brobbey. De Ajacied viel op de grond en raakte de bal met zijn handen aan, waardoor scheidsrechter Edwin van de Graaf - die het vasthouden niets vond - een vrije trap aan Heracles Almelo gaf vanwege de handsbal van de spits. Dit viel zeer slecht bij Brobbey. Na het fluitsignaal van scheidsrechter Van de Graaf gooide Brobbey de bal weg, maakte hij een wegwerpgebaar naar de arbiter van dienst en liep hij woedend weg. Voor Van de Graaf was dit reden genoeg om de spits van Ajax te bestraffen met een gele kaart.

LEES OOK: Marciano Vink haalt keihard uit tijdens Heracles - Ajax: 'Hij is zeer zwak, ik kan niet anders zeggen'

“Ik vind dat hij oneerlijk wordt behandeld daarin”, zegt Klaassen over zijn ploeggenoot, die al weken worstelt met zijn vorm en zondag ook twee grote kansen miste. Klaassen steekt Brobbey een hart onder de riem. “Je probeert hem gewoon te steunen, net als je bij iedereen doet. Iedereen weet welke kwaliteiten Brian heeft. Dat weet hij zelf ook. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat hij ze er weer achter elkaar in gaat schieten.” Klaassen maakte zondag zelf de 1-1 in het spektakelstuk tegen Heracles.

