Johan Derksen wijst plotseling naar studiogast Vandaag Inside: 'Je hebt een trend gezet, Wilfred'

Johan Derksen wijst maandagavond midden in de uitzending van Vandaag Inside ineens naar een man in het publiek. De sudiogast blijkt nagenoeg exact dezelfde outfit aan te hebben getrokken als presentator Wilfred Genee, die dus direct maar tot trendsetter wordt gebombardeerd.

"Je hebt een trend bepaald, met die rare witte coltrui van je", zegt Derksen bloedserieus tegen de presentator, tot hilariteit van de rest van de tafel en het overige publiek. Genee was datzelfde ook al opgevallen: "Ik zag net ook iemand zitten daar, inderdaad. Maar dat kan niet tijdens de uitzending zijn gebeurd." Derksen: "Die had hij in de auto liggen, natuurlijk!"

Video - Vandaag Inside: Johan sport man in publiek met dezelfde coltrui als Wilfred

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp zien de komst van een potentiële gast niet zitten bij Vandaag Inside.