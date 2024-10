Kuyt en Beerschot stunten in eigen huis tegen Anderlecht en boeken eerste zege van het seizoen

Dirk Kuyt en Beerschot hebben vrijdagavond de eerste zege van het seizoen geboekt door in eigen huis nummer vier Anderlecht te verslaan: 2-1. Een broodnodig succes voor de Nederlander, die in de eerste tien duels in de Pro League niet wist te winnen.

Nadat Kuyt afgelopen seizoen de leiding had overgenomen bij Beerschot, was dit in eerste instantie een gelukkig huwelijk. De Nederlander gidste de Antwerpse club naar de eerste plek op het tweede Belgische niveau en promoveerde zodoende naar de Pro League. Daar ging het allemaal een stuk minder voor Kuyt. De eerste wedstrijd werd nog gelijkgespeeld, maar daarna volgden acht nederlagen. Nadat voor de interlandbreak het tweede punt van het seizoen werd gepakt, boekte Beerschot vrijdagavond de eerste zege van het seizoen.

In Antwerpen was vrijdagavond recordkampioen Anderlecht de tegenstander. Na ruim een half uur spelen opende Marwan Al Sahafi de score voor de thuisclub, waarna deze met een voorsprong de rust in ging. Vijf minuten in de tweede helft mocht voormalig Ajacied Kasper Dolberg aanleggen vanaf de penaltystip. Vanaf elf meter bleef de Deen koelbloedig en zette hij zijn ploeg weer op gelijke hoogte.

Twintig minuten voor tijd was het weer Al Sahafi die de eindstand op het bord zette: 2-1. Daarmee boekt Kuyt met Beerschot de eerste zege van het seizoen, die erg welkom is voor de Nederlander. Hoewel de Antwerpers nog altijd de zestiende en laatste plaats bezetten, bedraagt de achterstand op nummer vijftien Cercle Brugge nu nog maar drie punten. Cercle heeft momenteel nog wel een duel minder gespeeld. Dat staat zaterdagavond op het programma in eigen huis tegen FCV Dender.

