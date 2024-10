Beerschot neemt beslissing over toekomst Kuyt

Dirk Kuyt zal voorlopig aan het roer blijven staan bij Beerschot, zo schrijft Het Nieuwsblad. De Nederlander staat onder flinke druk wegens tegenvallende resultaten, maar de Antwerpse club vindt dat de focus moet liggen op het dispuut tussen de aandeelhouders.

Kuyt nam in december 2023 het stokje over bij Beerschot, waarna hij de Vlaamse club direct naar promotie naar het hoogste niveau in België leidde. In de Pro League gaat het Kuyt echter nog niet voor de wind. Na een gelijkspel in de eerste wedstrijd, tegen OH Leuven, ging de ploeg van de voormalig speler van Feyenoord en Liverpool liefst acht keer op rij onderuit, om vorige week het tweede punt van de competitie te pakken op bezoek bij Westerlo. Daarmee staat Beerschot op een troosteloze laatste plaats.

Zaterdag werd duidelijk dat de raad van bestuur van Beerschot op maandag over de toekomst van Kuyt zou beslissen, maar deze vergadering werd uitgesteld. Donderdagavond is de raad toch bijeengekomen, maar de situatie met de Nederlandse trainer kwam maar kort aan bod. Volgens Het Nieuwsblad zijn de meningen over Kuyt ‘intern erg verdeeld’ en uitten verschillende aanwezigen ‘twijfels over zijn positie’. Uiteindelijk werd besloten nog niet in te grijpen, waardoor Kuyt de komende tijd ‘gewoon’ op de bank plaatsneemt bij Beerschot.

Financiële zorgen bij Beerschot

Waar het onderwerp Kuyt slechts kort werd besproken, was de financiële situatie van Beerschot een veel belangrijker gespreksonderwerp. “Het dispuut tussen de twee aandeelhouders moet zo snel mogelijk opgelost worden. Zo lang dat niet is gebeurd, staat onze club stil”, liet bestuurslid Gunther Dieltjens zich optekenen. De club heeft binnenkort een algemene vergadering ingepland zodat de aandeelhouders de ruzie kunnen bijleggen. “Pas nadien kunnen we weer vooruit kijken.”

