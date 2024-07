Recordhouder van Jong Ajax vertrekt naar club van Dirk Kuijt

Ar’jany Martha heeft na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De linksback annex vleugelaanvaller gaat spelen bij het Belgische Beerschot, waar Dirk Kuijt aan het roer staat.

Martha maakte afgelopen seizoen mondjesmaat zijn opwachting in de basis bij Ajax. De van nature aanvaller werd door John van ’t Schip opvallenderwijs gebruikt als linksback. De Amsterdammers gingen de gesprekken aan over een nieuw contract, maar uiteindelijk besloot Martha om te vertrekken uit de hoofdstad.

Martha gaat volgens Voetbal International aan de slag in België, waar hij een contract voor drie seizoenen tekent bij Beerschot. De club van Kuijt wist vorig seizoen promotie veilig te stellen naar de Jupiler Pro League. Die competitie is onlangs al begonnen. De promovendus speelde in de eerste speelronde met 0-0 gelijk tegen OH Leuven.

De twintigjarige verdediger kreeg in de voorbije weken aanbiedingen uit de Championship, Ligue 1 en FC Groningen, maar Martha kiest voor het sportieve project van Beerschot. De jongeling kwam uiteindelijk twaalf keer uit voor Ajax 1. Bij Jong Ajax is hij de speler met de meeste wedstrijden. Hij kwam 110 keer uit voor de beloftenploeg van de Amsterdammers.

