Opstelling PSV: Peter Bosz voert meerdere wijzigingen door tegen Sporting Portugal

PSV-trainer Peter Bosz heeft zijn opstelling voor het thuisduel met Sporting Portugal in speelronde 2 van de Champions League zoals verwacht op meerdere posities gewijzigd ten opzichte van het bezoek aan Willem II van afgelopen zaterdag. Ismael Saibari vervangt de geblesseerde Joey Veerman, terwijl Johan Bakayoko en Luuk de Jong na hun reserverol in Tilburg ‘gewoon’ weer een basisplaats hebben. Rick Karsdorp en Noa Lang beginnen op de bank.

PSV boekte afgelopen zaterdag een eenvoudige overwinning op Willem II, maar kreeg in de tweede helft wel een flinke dreun te verwerken. Joey Veerman greep naar zijn lies en moest noodgedwongen worden vervangen. Bosz vertelde maandag al dat Veerman het duel met Sporting Portugal zou missen en een dag later werd bekend dat de middenvelder zelfs een paar weken aan de kant staat. Hij wordt dinsdagavond tegen Sporting Portugal vervangen door Saibari, die samen met Jerdy Schouten en Guus Til het middenveld zal gaan vormen.

Dat Til een basisplaats heeft is toch wel verrassend, aangezien er rekening werd gehouden met een terugkeer van Noa Lang in de basis. Malik Tillman zou daardoor een linie naar achteren schuiven, maar de international van de Verenigde Staten staat ook tegen de regerend kampioen van Portugal opgesteld als linksbuiten. Hij zal samen met Luuk de Jong en Johan Bakayoko voor de doelpunten moeten gaan zorgen. De Jong en Bakayoko begonnen tegen Willem II op de bank. Bakayoko kwam nog wel als invaller binnen de lijnen. Ivan Perisic, in Tilburg de rechtsbuiten bij PSV, is niet speelgerechtigd voor de competitiefase van de Champions League.

Het doel wordt uiteraard verdedigd door Walter Benítez. Mauro Júnior is opnieuw de rechtsback, wat betekent dat Rick Karsdorp nog langer moet wachten op zijn basisdebuut. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli vormen het centrale duo en het Belgische talent Matteo Dams is de linksback. De ontmoeting tussen PSV en Sporting Portugal begint om 21.00 uur.

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Jr., Flamingo, Boscagli, Dams.; Saibari, Schouten, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

