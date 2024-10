Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz heeft opnieuw een keiharde boodschap

PSV-aanvaller zal ook in de uitwedstrijd tegen AZ moeten hopen op een invalbeurt. De Belg verscheen twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam al als invaller binnen de lijnen en moet ook op bezoek in Alkmaar genoegen nemen met een plek op de bank. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. keert terug bij de Eindhovenaren en heeft uiteraard meteen een basisplaats.

Bakayoko was in het afgelopen seizoen een van de absolute uitblinkers in de kampioensploeg van trainer Peter Bosz. De rechtsbuiten had met veertien doelpunten en veertien assists in 48 officiële wedstrijden een groot aandeel in het Eindhovense succes. Bakayoko stond er vorig jaar zomer al goed op in het buitenland en speelde zich gedurende het seizoen alleen nog maar meer in de kijker bij clubs uit de Europese topcompetities. Maar na een teleurstellend verlopen EK in Duitsland bleef een transfer uit.

Bakayoko was daar niet per se rouwig om, maar hij is er vooralsnog niet in geslaagd de goede prestaties in het afgelopen seizoen een passend vervolg te geven. De Belg kwam deze jaargang al tien keer in actie voor PSV, maar de teller staat ‘pas’ op twee doelpunten en twee assists. Dat Bakayoko worstelt met zijn vorm, bleek nog in de recente thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal in de Champions League, toen er van de aanvaller weinig tot geen dreiging kwam en hij in de slotfase de uitgelezen mogelijkheid op 2-0 miste. Bosz zette Bakayoko een paar dagen later in het thuisduel met Sparta op de bank, maar hij kwam meteen na de rust al in het veld voor Ivan Perisic.

De verwachting is echter dat Bakayoko ook zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen AZ genoegen moet nemen met een plek op de bank. PSV hoopt in Alkmaar vertrouwen te tanken voor het duel met Paris Saint-Germain van komende dinsdag en zal dat proberen te doen met grotendeels de inmiddels vertrouwde namen. Walter Benítez verdedigt uiteraard het doel. Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior vormen de defensie. Mauro begon tegen Sparta nog op het middenveld, maar vervangt nu de geschorste Matteo Dams op de linksbackpositie.

Op het middenveld keert Schouten terug in de ploeg. De sterkhouder ontbrak al in de laatste wedstrijd tegen Sparta en moest vanwege ‘vermoeidheid’ de interlands van Oranje aan zich voorbij laten gaan. Dat was de lezing vanuit PSV althans. Volgens Schouten zelf is hij helemaal niet vermoeid en kampte hij met een knieblessure. Schouten wordt tegen AZ op het middenveld vergezeld door Ismael Saibari en Guus Til. Voorin moeten Perisic, Luuk de Jong en Malik Tillman voor de doelpunten gaan zorgen. Noa Lang lijkt dus opnieuw géén basisplaats te krijgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Jr.; Schouten, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Tillman.

