Van de Beek wijst aan waardoor hij niet slaagde bij Manchester United

kende geen gemakkelijke periode bij Manchester United. De middenvelder merkte dat er geen sprake was van een stabiele situatie op Old Trafford. Daarnaast baalt hij van het feit dat hij zwaar geblesseerd raakte nadat hij eindelijk weer wedstrijden mocht spelen.

Van de Beek maakte in de zomer van 2020 voor bijna veertig miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. Vier seizoenen lang stond hij onder contract bij de club uit het noorden van Engeland, maar een onverdeeld succes werd het nooit, waarna hij afgelopen zomer naar Girona vertrok. In gesprek met The Athletic blikt hij terug op zijn periode op Old Trafford en waardoor het zo lastig voor hem was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ten Hag dringt bij Manchester United opnieuw aan op komst oud-Ajacied'

In zijn eerste seizoen in Manchester kwam Van de Beek in negentien Premier League-duels in actie, maar begon hij slechts vier keer in de basis. Ook in zijn tweede seizoen had hij weinig uitzicht op speelminuten. “Dat was frustrerend”, legt hij uit. “Normaal gesproken gaat het in een tweede seizoen een stuk beter, maar het was ook een lastige periode.” Ole Gunnar Solskjaer vertrok als trainer van Manchester United, waarna Ralf Rangnick werd aangesteld. “Dan is het altijd chaotisch.” Uiteindelijk besloot hij zich aan Everton te laten verhuren, om in de zomer van 2022 terug te keren onder nieuwe trainer Erik ten Hag.

LEES OOK: 'Antony past niet in keurslijf Farioli, die zet liever Gaaei op rechtsbuiten'

“Toen speelde ik meer wedstrijden, maar raakte ik geblesseerd”, geeft Van de Beek aan. Nadat hij de knieblessure opliep in januari, kwam hij het hele seizoen niet meer in actie. Deze blessure ziet de oud-Ajacied ook als zijn grootste spijt uit zijn tijd bij Manchester United. “Het sleutelmoment was dat ik geblesseerd raakte toen ik wel wedstrijden speelde. Dat veranderde alles voor mij.” Nadat hij terugkeerde van zijn blessure, kwam Van de Beek nog twee duels in actie voor Manchester United, alvorens met weinig succes aan Eintracht Frankfurt verhuurd te worden. Afgelopen zomer liet hij Engeland definitief achter zich met een transfer naar Girona.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Steun voor Erik ten Hag: 'Je gaat geen betere manager vinden dan hij, tenzij...'

Erik ten Hag is de op één na beste manager voor Manchester United, stelt zijn voormalig assistent Benni McCarthy.