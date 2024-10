Reddende engel tegen Hongarije tot twee keer toe vernederd op trainingsveld Oranje

De spelers van het Nederlands elftal hebben zaterdag een rustige training afgewerkt in München, waar maandag het Nations League-duel met Duitsland zal worden gespeeld. , gisteren (vrijdag) tegen Hongarije de man die Oranje behoedde voor een nederlaag, was tijdens een rondo tot twee keer het mikpunt van spot van zijn ploeggenoten.

Op beelden die door ESPN worden gedeeld is te zien hoe Xavi Simons eerst aan de beurt is. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig staat in het midden en wordt door de benen gespeeld door één van de gebroeders Timber, tot hilariteit van zijn ploeggenoten. Even later is Dumfries de gebeten hond. Eerst krijgt hij een panna van collega-verdediger Matthijs de Ligt, even later lukt het Tijjani Reijnders óók bij de rechtsback van Internazionale. Assistent-bondscoach Erwin Koeman staat zichtbaar te genieten van de sfeer op het trainingsveld.

Oranje strijdt met Duitsland om koppositie in de poule

Nederland speelt maandag om 20.45 uur het uitduel met de Duitsers, die na drie speelronden aan kop gaan in groep A3 van de Nations League. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann veroverde zeven punten, twee meer dan Nederland, dat tweede staat. De winnaar van de confrontatie in München is dus de (nieuwe) koploper in de groep.

Er worden hele smerige panna's uitgedeeld bij Oranje 🥜😂 pic.twitter.com/YeTulFbMeA — ESPN NL (@ESPNnl) October 12, 2024

